L’harceleur du maire de Louiseville écope de trois mois de prison

Michel Lacoursière, l’homme reconnu coupable de harcèlement criminel à l’endroit du maire de Louiseville et de sa conjointe, a été condamné à trois mois de prison à purger de façon discontinue, soit uniquement les fins de semaine.

En raison des restrictions pandémiques, il se pourrait que l’homme de 52 ans n’ait pas à mettre les pieds en prison. Sa peine est assortie de conditions, dont celles de ne pas entrer en contact avec le maire et sa conjointe et de dédommager cette dernière pour un montant de 3000$.

Avant le prononcé de sa sentence, Michel Lacoursière a fait son mea culpa. «Je suis désolé. Je m’excuse. Les mots ont dépassé ma pensée. J’ai la mèche courte», a-t-il répété. Il entend d’ailleurs suivre une thérapie pour la gestion de la colère et de l’impulsivité.

Le maire Yvon Deshaies et sa conjointe Carole Hubert assistaient à l’audience. Ceux-ci n’ont pas voulu juger du degré de sévérité du châtiment qui correspond à ce que souhaitait la défense. La poursuite réclamait une peine de six mois.

M. Dehaies estime que le plus important est de retrouver sa tranquillité. «Je veux la paix. Qu’il me fiche la paix. Qu’il fasse son affaire. Je vais faire la mienne. Il ne vient plus chez nous. Ça c’est réglé. Je vais être bien content», a lancé le maire de la municipalité située en Mauricie à la sortie du tribunal.

L’accusé avait des antécédents. En marge d’un conflit conjugal, il avait été condamné à cinq mois et demi de prison en 2013 pour harcèlement criminel, voies de fait et non-respect d’engagements. La poursuite avait aussi demandé au juge de tenir compte de ce facteur dans sa décision.

De plus, en janvier dernier, peu de temps après son procès dans cette affaire-ci, M. Lacoursière aurait manqué à un engagement en suivant le maire et en le photographiant. «Monsieur doit recevoir un message», avait plaidé Me Catherine Lemay, avocate de la poursuite. Un procès a été fixé au 9 novembre pour cette nouvelle infraction.