Nouvel échec d'un vol d'essai de la fusée Starship de SpaceX

Après trois tentatives infructueuses, le nouveau prototype de la fusée Starship de SpaceX s'est encore une fois écrasé mardi lors d'un essai, a confirmé sur Twitter le fondateur de l'entreprise, Elon Musk.

«Quelque chose d'important s'est produit», au moment de la redescente, a-t-il tweeté. «Nous devrions savoir ce que c'était une fois que nous pourrons examiner les morceaux plus tard dans la journée», a affirmé Elon Musk, ajoutant en plaisantant: «Au moins, le cratère est au bon endroit!».

La fusée SN11 a été lancée depuis le sud du Texas autour de 9h (Heure du Québec), et a commencé son ascension de 10km, en rencontrant des problèmes de transmission vidéo.

Pendant sa redescente, la vidéo s'est interrompue.

«Nous avons perdu l'horloge à T plus 5 minutes et 49 secondes», a déclaré John Insprucker, le commentateur de SpaceX, en faisant référence au temps écoulé depuis son décollage.

«On dirait que nous avons eu un autre test passionnant du Starship numéro 11», a-t-il ajouté, sèchement.

SN11 est le 11e prototype de la fusée Starship, que SpaceX espère pouvoir un jour envoyer vers la Lune, Mars, et plus loin encore, avec des personnes à son bord.

C'était le 4e prototype à prendre son envol, et à tenter de revenir au sol pour un atterrissage vertical en douceur.

SN8 et SN9 avaient été lancées respectivement en décembre et en janvier, mais s'étaient écrasées et avaient explosé, tandis que SN10, le 3 mars, avait réussi à atterrir, mais avait également explosé quelques minutes plus tard.

Malgré ces échecs, selon les experts, SpaceX accumule des données précieuses qui lui permettront d'accélérer le développement de son programme spatial.

À terme, SpaceX prévoit de combiner son vaisseau spatial Starship avec sa fusée Super Heavy, afin de créer un engin complètement réutilisable.

La version finale de la fusée s'élèvera à 120 mètres de hauteur et sera capable de transporter une cargaison de 100 tonnes dans l'orbite terrestre, lui conférant ainsi le titre de véhicule de lancement le plus puissant jamais conçu.