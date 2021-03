Pandémie: que sont mes amis devenus?

La pandémie emporte tout sur son passage. Elle nous a plongés dans des états dont nous ignorions à ce jour la douleur.

Elle s’est insérée dans nos familles qu’elle a séparées de nous. Combien de temps encore les grands-parents, pour qui le temps est toujours décompté, devront-ils souffrir de l’absence de leurs enfants et petits-enfants ?

Combien sommes-nous à mourir quotidiennement d’ennui ? À nous sentir dépossédés de nos désirs passés, qui nous rendaient heureux de vivre sans que nous le sachions. Qui peut résister à la tentation de réécouter la chanson de Léo Ferré inspirée du poète du Moyen Âge, Rutebeuf : « Que sont mes amis devenus/Que j’avais de si près tenus/Et tant aimés/Ils ont été trop clairsemés/Je crois le vent les a ôtés/L’amour est morte/Ce sont amis que vent emporte/Et il ventait devant ma porte/Les emporta. »

Les amitiés comme les amours nous sont indispensables. La virtualité les dénature. Car les amis nous gardent au chaud, nous réconfortent aussi par leurs accolades, leurs bises, leur regard qui plonge dans le nôtre, leurs rires contagieux qui allègent tant nos jours, nos semaines et nos mois.

Désemparés

Or cela nous a été volé depuis plus d’un an. Nous sommes désarmés et nombreux à faire semblant devant les paroles que nous nous entendons prononcer sans y croire. « Ça va bien aller », « Encore un effort ! », « La fin s’annonce ». Tout cela n’a plus de sens.

Car une pandémie est insensée. Cela explique ses effets déstructurants. Sur les enfants d’abord, démunis dans ce décor de gens masqués, par définition anxieux, qui les regardent à distance sans pouvoir les embrasser et les cajoler.

« Grand-maman va attraper mes microbes », a expliqué à son papa ma petite Rose en refusant que je la touche lorsque, dans la rue, j’ai un jour tenté de lui mettre la main sur l’épaule. J’ai vécu ce moment comme un coup de tonnerre.

Tant de jeunes perdent la tête, incapables de subir la violence des mesures sanitaires. Les adolescents dérivent, détachés qu’ils sont de leurs amis qui leur servent d’ancrage. Quoi de plus terrifiant, à seize ans, que d’être renvoyé à la solitude des écrans virtuels, qui mettent en scène l’irréalité ? Ces écrans qui dépossèdent les jeunes en quête de sens, en quête de vie.

Angoisse

Quelle épreuve que de subir la présence physique de la mort au quotidien ! De lire la rubrique nécrologie à la recherche de gens qui ont croisé notre vie au cours des ans. De se barder contre l’angoisse et la peur du vide.

Nous sommes incapables de répondre à la question, « Que sont nos amis devenus ? », car personne de sensible ne sortira indemne de cette épreuve planétaire.

Comment ressentir sans étouffement ce poids quotidien qui rend incompréhensible l’insoutenable légèreté de l’être si familière, ce sentiment de vivre intensément quand on sait que la vie n’est pas éternelle ?

Depuis un an, nous mourons à petit feu. D’être dénaturés. La pandémie n’a qu’une saison, l’hiver. Le printemps est réservé à la nature. Et l’été, avec les variants et la distanciation obligée, sera déchirant. Nous pleurerons des larmes chaudes loin de nos amis, loin de nos amours.

Je vous suggère d’écouter la chanson « Que sont nos amis devenus » sublimement interprétée par Claude Dubois. C’est une des plus belles interprétations qu’il en existe.