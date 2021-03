Brigitte Thibault prête pour l’examen

En quête d’expérience dans les grandes compétitions, Brigitte Thibault avait appris une leçon à 1 M$ lors de l’édition inaugurale du Championnat amateur féminin de l’Augusta National en 2019. Deux ans plus tard, la Québécoise retourne en Géorgie gonflée à bloc et prête à réussir un grand examen.

Dès cet avant-midi, la golfeuse de 22 ans s’élancera à cette deuxième édition du réputé championnat féminin, qui débute au club de golf Champions Retreat, en banlieue d’Augusta, en Géorgie.

Rappelons qu’en avril 2019, Thibault avait été victime du couperet après 36 trous. Son dossier final de +10 (79-75) lui avait conféré le 57e rang. Les 30 meilleures golfeuses participent à la ronde finale sur le mythique parcours de l’Augusta National.

Cette fois, son objectif n’est pas que de se hisser dans le top 30. Elle vise une place au sommet, rien de moins. En confiance et forte de cinq victoires depuis un an, celle qui en est à sa quatrième année universitaire chez les Bulldogs de l’Université Fresno ne veut surtout pas louper ce qui pourrait être sa dernière chance à Augusta. Car elle pourrait sauter chez les pros sous peu.

« Cette semaine, je veux rester dans le moment présent. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais dans mon esprit, c’est ma deuxième et dernière participation au championnat, a-t-elle déclaré en entrevue avec Le Journal.

« Mon objectif, c’est d’acquérir encore de l’expérience, mais c’est aussi de gagner, a ajouté la championne en titre de deux importants tournois amateurs aux États-Unis en 2020. Il n’y a rien de pire que d’approcher un tournoi sans cette volonté de vaincre. »

Lutte parmi l’élite

Et Thibault sera servie cette semaine, car elle rivalisera face aux meilleures golfeuses amatrices de la planète. Elle croise d’ailleurs certaines d’entre elles dans les tournois collégiaux sur la côte ouest américaine, où elle compte déjà une victoire en 2021. Elle ne rougira donc pas en se présentant sur les tertres.

« Brigitte possède tous les outils pour percer le top 30, a témoigné son entraîneuse à Fresno, Emily Loftin. Elle est capable de jouer contre les meilleures de la NCAA. Elle a appris de son passage à Augusta en 2019. Participer à la ronde finale serait tout un accomplissement.»

Son entraîneur au sein de l’équipe nationale de Golf Canada, Tristan Mullally, s’attend à ce qu’elle participe à la ronde finale. Selon lui, la victoire finale ne doit pas être le principal objectif dans ce tournoi appliquant la formule partie par coups. Thibault a excellé l’été dernier en formule partie par trous lors de ses victoires.

« Les expériences accumulées en 2020 lui seront très bénéfiques. Elle a joué dans les derniers groupes de plusieurs tournois. Mais les plus grandes joueuses arrivent aussi à Augusta avec leur bagage d’expériences, a-t-il souligné. Brigitte affrontera la crème de l’élite mondiale et elle vivra la réalité de ce qui l’attend plus tard chez les pros. »

Nouvelle jeune fille

En débarquant à Augusta, Thibault ne sent pas le besoin de devoir se prouver. Occupant le 113e rang au classement amateur mondial, elle sait qu’elle appartient à l’élite et qu’elle a fait ses devoirs.

En parcourant les routes des États-Unis à l’été 2020 pour participer à une panoplie de tournois, tant amateurs que professionnels, en pleine pandémie, la jeune athlète a accumulé de précieux outils. En plein chantier avec son nouvel élan, elle s’est volontairement mise dans des situations inconfortables afin d’apprendre à vitesse grand V. Elle a aussi profité de toutes ses occasions pour faire le plein d’expériences qui lui manquaient en raison d’un début de carrière sur le tard en 2015.

« L’année 2020 fut énorme pour ma vie personnelle. J’ai travaillé sur moi pour effectuer le plus gros changement. Il fallait que je m’accepte et que mes investissements se reflètent sur mon jeu. J’étais seule et il n’y avait que moi pour m’aider. Je ne pouvais me fier à personne, sauf moi », a-t-elle raconté.

« Je n’ai pas honte d’être moi-même », a-t-elle ajouté avec fierté.

Un esprit sain et clair lui a permis de dompter son nouvel élan, de parfaire son coffre à outils et de connaître du succès. Tant ses entraîneurs que ses parents ont salué cette initiative.

De plus, Thibault a acquis une impressionnante maturité.

Tous ces éléments dans l’équation lui permettront de vivre une semaine incomparable à Augusta.

Le Journal sera aux premières loges pour suivre Brigitte Thibault à Augusta. Ayant encore reçu le privilège de couvrir le programme complet du Masters 2021, le représentant a pris la route de la Géorgie, lundi matin, et y racontera l’actualité en direct jusqu’au 12 avril.

Une lutte endiablée à prévoir

Photo courtoisie

Après sa consécration en avril 2019, la championne de la première édition du Championnat amateur féminin de l’Augusta National, Jennifer Kupcho, a fait le saut chez les professionnelles au sein du circuit de la LPGA.

L’Américaine, alors âgée de 21 ans, avait écrit une page d’histoire à Augusta au terme d’un solide affrontement face à la Mexicaine Maria Fassi. Elle avait finalement soulevé le trophée en l’emportant par quatre coups grâce à une ronde finale de 67 (-5).

Maintenant chez les pros, Kupcho ne pourra évidemment pas défendre son titre cette semaine. Plusieurs jeunes et talentueuses golfeuses souhaitent ardemment lui succéder. Voici un aperçu desprincipales prétendantes.

2e Championnat amateur féminin de l’Augusta National

31 mars au 3 avril 2021

Championne en titre : Jennifer Kupcho

◆ Formule

Tournoi de 54 trous

Couperet après 36 trous, incluant le top 30

Ronde d’entraînement à l’Augusta National pour toutes les participantes ce vendredi

◆ 2 parcours

Rondes 1 et 2 | Mercredi, jeudi

Club de golf Champions Retreat

Island Nine (aller) et Bluff Nine (retour)

Normale 72 | 6445 verges

Ronde 3 | Samedi

Augusta National

Normale 72 | 6365 verges

◆ Composition du plateau

82 golfeuses

Championne amateur des États-Unis

Championne amateur britannique

Championne amateur Asie-Pacifique

Championne junior britannique

Championne junior des États-Unis

Championne junior PGA d’Amérique

Championne du ANWA (sur 5 ans)

Top 30 du classement mondial amateur en 2020

30 meilleures golfeuses au classement mondial en 2020 non qualifiées dans les catégories susmentionnées

10 invitations spéciales du comité du ANWA

Golfeuses ayant reçu une invitation dans l’édition annulée en 2020 et qui ne sont pas qualifiées dans les catégories susmentionnées

Brigitte Thibault

22 ans | Rosemère

Bulldogs de l’Université Fresno (Californie)

Édition ANWA 2019 : couperet

Saison 2021 en cours : 3 tournois | 1 victoire | 2 top 10 | 3 top 15 | Pointage moyen : 72,67

2020 : Championne en titre du tournoi féminin amateur Western | Championne en titre du Dixie

Amateur | 9e au Championnat amateur Sunshine State

Rose Zhang

Photo courtoisie

États-Unis | 17 ans

Classement mondial amateur : 1re

Résultat ANWA 2019 : 17e

L’Américaine, qui évoluera sous les couleurs du Cardinal de la réputée Université Stanford en Californie, est championne amatrice en titre des États-Unis, en plus de ses nombreuses autres couronnes. Toute menue, Zhang est un véritable rouleau compresseur depuis plusieurs mois. En 2020, elle a participé au tournoi majeur ANA Inspiration de la LPGA, terminant au 11e rang, même si elle portait l’étiquette d’amatrice. Il y a 10 jours, elle a pris le second rang du premier tournoi de la saison sur le circuit Symetra en s’inclinant en prolongation.

Linn Grant

Photo courtoisie

Suède | 21 ans

Classement mondial amateur : 2e

Résultats ANWA 2019 : Couperet

La Suédoise a fait la loi dans les tournois chez elle et sur le territoire européen en 2020. Elle a aussi fait écarquiller bien des yeux à l’Omnium américain en jouant ni plus ni moins dans le dernier groupe lors de la troisième ronde en compagnie d’une autre amatrice. Elle avait finalement terminé au 23e rang après un week-end difficile. Représentante des Sun Devils de l’Université Arizona State, Grant compte déjà trois victoires sur le circuit NCAA à son actif, dont deux depuis la mi-février.

Kaitlyn Papp

Photo courtoisie

États-Unis | 22 ans

Classement mondial amateur : 8e

Résultats ANWA 2019 : 5e

Papp a accompagné Linn Grant dans ce dernier groupe de golfeuses en troisième ronde de l’Omnium des États-Unis en décembre dernier, concluant le prestigieux tournoi au 9e rang. Elle a évidemment hérité du titre de meilleure amatrice. Depuis son arrivée chez les Longhorns de l’université du Texas en 2017, elle ne cesse de cumuler les honneurs et les bonnes performances. Elle compte une victoire sur le circuit collégial.

Maja Stark

Photo courtoisie

Suède | 21 ans

Classement mondial amateur : 6e

Résultats ANWA 2019 : 25e

Comme sa compatriote Grant, Stark roule à un train d’enfer sur le circuit de la NCAA chez les Cowgirls de l’Université d’Oklahoma State. Depuis février, elle a gagné deux tournois. À ses sept départs de la saison collégiale 2020-2021, elle n’a jamais été exclue du top 15. À l’Omnium américain en décembre dernier, elle a terminé au 13e échelon. Durant l’été 2020, en Europe, elle s’est aussi signalée sur la scène professionnelle avec quatre top 10 consécutifs.

Pauline R.-Bouchard

Photo courtoisie

France | 20 ans

Classement mondial amateur : 3e

Résultats ANWA 2019 : non invitée

La Française portant les couleurs des Gamecocks de l’Université de la Caroline du Sud se démarque depuis le début de la saison collégiale. Fraîchement nommée golfeuse de la semaine de la SEC, elle a remporté trois tournois en 2020-2021 en plus d’écrire son nom dans le livre des records de son équipe. Elle a pris le 3e rang de la Classique Liz Murphy en Géorgie. Elle s’est aussi démarquée lors de la East Lake Cup en tirant son équipe en finale de championnat face aux Rebels d’Ole Miss.