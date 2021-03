Procès de Benoit Cardinal : il aurait envisagé un avenir avec une ado de 16 ans

JOLIETTE | Un éducateur accusé du meurtre prémédité de sa femme aurait envisagé un avenir avec une ado de 16 ans, qu’il voyait comme « une bonne mère » pour ses enfants.

À plusieurs reprises, Benoit Cardinal aurait dit à Laurie (nom fictif) qu’elle serait « une bonne mère » pour ses six enfants.

L’homme de 34 ans aurait aussi mentionné à l’adolescente de 16 ans qu’il aimerait que sa conjointe des 15 dernières années « disparaisse de sa vie » et qu’elle était « juste une source de problèmes ».

« Benoit me disait qu’il était sûr que j’allais faire plus de choses que sa femme, que j’allais faire plus de choses pour lui, que j’étais mature pour mon âge, qu’on allait faire des voyages », a énuméré Laurie, ce matin, au palais de justice de Joliette.

Celle que l’on ne peut identifier sur ordre du tribunal témoignait devant la juge Johanne St-Gelais dans le cadre du procès pour meurtre prémédité de Benoit Cardinal.

On reproche à l’accusé d’avoir tué sa conjointe Jaël Cantin, le 16 janvier 2020, dans leur résidence du chemin des Anglais, à Mascouche.

La mère de six enfants a succombé à un traumatisme contondant à la tête, selon la Couronne.

À l’époque, Laurie vivait dans un centre jeunesse duquel elle était en fugue.

Pendant les jours précédant le drame, elle a passé du temps avec Cardinal, qu’elle considérait « comme un père ».

Problèmes de couple

Selon ce que l’adolescente a relaté au jury de neuf femmes et cinq hommes, l’accusé s’épanchait souvent sur ses problèmes de couple.

« Il disait qu’il pourrait partir avec moi dans une autre province en laissant Jaël et ses enfants ici. Ou il voulait tuer sa femme pour que moi pis lui on ait une belle vie », a raconté Laurie ce matin.

Dans une entrevue vidéo effectuée par la police de Laval, qui a été présentée au jury hier, elle a même dévoilé trois plans meurtriers qu’aurait élaborés l’éducateur pour passer à l’acte.

Si elle affirme être restée « paralysée » par ces différents scénarios, elle n’a toutefois pas contacté la police sur le coup.

Ce n’est que le lendemain du drame, lorsqu’elle a appris la mort de la femme de 33 ans à la télévision qu’elle aurait craqué, fondant en larmes.

« J’ai cliqué que Benoit avait fait un de ses plans », a résumé Laurie.

Elle sera contre-interrogée par les avocats de la défense cet après-midi.