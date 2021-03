Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 31 mars:

«Ma virée en Russie»

Des gens étonnants, on peut en rencontrer partout. Des expériences fortes, on peut en vivre partout. C’est ce que prouve Guy Martin, ancien pilote de moto britannique, alors qu’il visite le plus grand pays au monde: la Russie. Il nous entraîne dans un voyage unique.

Mercredi, 19 h, Planète+.

«Bête noire»

Nouvelle série dramatique qui commence avec une tragédie: une tuerie commise par Jérémy, un élève au Collège Beaufort. Isabelle Blais y joue la mère de l’adolescent qui commet l’irréparable, tandis que Sophie Cadieux devient la psychiatre-coroner chargée de l’enquête. Toutes deux veulent savoir comment Jérémy en est arrivé là.

Mercredi, 20 h, Séries Plus.

«S.W.A.T.»

Appelée S.W.A.T., l’unité d’élite des forces policières combat le crime avec acharnement à Los Angeles. C’est à un jeune lieutenant que sont confiées les rênes de cette équipe à la suite d’une bévue du chef précédent. Lancement de la série nommée aux Emmy Awards pour ses cascades.

Mercredi, 20 h, TVA.

«Madame veut se faire remarquer»

Comment se vit la réalité des femmes artistes d’aujourd’hui? Pour le savoir, Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier ont décidé de se lancer dans une quête musicale et de se laisser inspirer par les soeurs Galipeau, deux femmes grandement attirées par l’industrie du spectacle durant les années 1960.

Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Le moineau rouge»

Jennifer Lawrence tient le haut de l’affiche de ce suspense. Danseuse de ballet éloignée de son art en raison d’une grave blessure, elle devient espionne pour le service des renseignements russes. Sa première mission n’est pas banale: elle doit séduire un agent américain afin de recueillir des informations.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«La capture»

Dans cette série britannique, le retour au pays d’un soldat ayant servi en Afghanistan tourne au cauchemar quand il devient le principal suspect relativement à l’enlèvement de son avocate. Une jeune enquêtrice est chargée de faire la lumière dans cette histoire. Diffusion du premier épisode.

Mercredi, 22 h, addikTV.

«Jamais entre amis»

Jake enchaîne les conquêtes. Lainey fait de même avec les infidélités. Des années après avoir été amants, ils renouent et deviennent des amis, reconnaissant tous deux avoir des problèmes relationnels. Jason Sudeikis et Alison Brie défendent les rôles principaux de cette comédie romantique.

Mercredi, 23 h, MOI ET CIE.