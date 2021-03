Star Académie: Shayan, Annabel et Jacob en danger dimanche

Lara Fabian l’a confié à ses «p’tits cœurs d’amour» : à ce stade de la compétition Star Académie, il est de plus en plus difficile de voir un candidat partir chaque semaine. Et le choix sera encore une fois ardu dimanche, alors que Jacob Roberge, Annabel Oreste et Shayan Heidari seront les trois talents en danger.

William, Lunou, Shayan, Annabel et Jacob ont été vus en évaluation dans la quotidienne de mardi, et ce sont ces trois derniers qui ont obtenu le billet pour la prestation en solo au prochain gala.

Toujours tellement souriant, Shayan a semblé prendre la chose avec philosophie en apprenant son sort, puis a fondu en larmes une fois en tête-à-tête avec Lara Fabian. Touchant, il s’est d’abord dit reconnaissant de cette opportunité d’avancer, avant de concéder qu’il trouve ses deux «adversaires» «bourrés de talent».

«Toi aussi, tu es fort! Tu as cette vertu d’apaiser, de faire du bien, et de nous faire voir que dans cette légèreté et cette candeur, il y a une immense profondeur», l’a rassuré Lara.

En audition devant les décideurs, Shayan avait interprété Naive, d’Andy Grammer, et Lara Fabian a noté qu’elle voudrait voir s’éclater le showman qui dort en Shayan.

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Baptême de Jacob

En misant sur Bed of Roses de Bon Jovi, Jacob a simplement mal choisi son morceau d’évaluation, lui ont signalé les profs. La douce personnalité du garçon ne le prédispose pas à endosser pareille «chanson de trou de c*l», a rigolé Gregory Charles, qui a aussi observé, pour une rare fois, un manque de justesse chez son protégé.

«T’es trop un bon gars pour chanter ça», a argué Ariane Moffatt. «C’est la première fois que je ne t’ai pas cru», a renchéri Lara.

La directrice n’a pas non plus caché que c’est également pour permettre au jeune homme de Lévis, qui n’avait encore jamais été mis en danger, de briller à son tour qu’on l’a envoyé en «zone dangereuse». L’avalanche de compliments qui déferle sur Jacob après chaque variété sur les réseaux sociaux, tout un chacun encensant ses capacités vocales et musicales, se matérialisera-t-elle en votes au moment crucial?

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Quant à Annabel, qui s’est commise sur Train Wreck de James Arthur, on a souligné que son coffre à outils se garnit sans arrêt et que ses prestations sont de plus en plus lumineuses. Il faut montrer son progrès à la face du monde, a-t-on décrété. La Lavalloise de 19 ans a mentionné à Lunou qu’elle choisira probablement une pièce «up tempo», voire «dance», pour défendre sa place dans quelques jours.

Fables de La Fontaine

En début d’émission, pour son deuxième et dernier passage à Waterloo, la professeure d’identité artistique Anne Dorval a immergé les académiciens dans les Fables de La Fontaine, pour leur faire comprendre le sens des mots. Ses élèves se sont beaucoup amusés d’entendre la comédienne simplifier les vers avec son verbe coloré.

Plus tard, les candidats ont aussi mis leurs goûts musicaux en commun pour créer une liste de lecture collective à leur image, à l’invitation de QUB musique.

Le public pourra voter pour protéger un candidat de Star Académie de l’élimination lors du variété de dimanche, à 19h, à TVA.