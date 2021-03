Un bilan de saison positif

Malgré toutes les embûches qui ont marqué la saison, les dirigeants de la Fédération Québécoise des Clubs Quad considèrent qu’elle se termine sur un bilan positif.

« Nous avons eu une excellente saison, malgré le fait qu’elle a débuté tardivement, d’expliquer le directeur général de la FQCQ, M. Danny Gagnon. Nous avons augmenté de plus de 10 000 le nombre de membres de la fédération. Aussi, les clubs ont fait un excellent travail durant toute la période hivernale. Nous sommes très fiers d’eux. » S’il en est un qui sait de quoi il parle, c’est bien M Gagnon. Il a créé à lui seul la Fédération en la montant pièce par pièce jusqu’à aujourd’hui, où elle est devenue l’organisme numéro un dans le domaine. Il n’aurait pu y parvenir sans le soutien des bénévoles. « En plus de bâtir le réseau et de l’entretenir, les bénévoles ont eu de nouvelles tâches importantes avec la pandémie. Il suffit de penser à la gestion des relais, à s’occuper de faire respecter les normes sanitaires et la gestion des couvre-feux. Les agents de surveillance de sentier ont fait un excellent travail à la grandeur du Québec. Nous arrivons maintenant à la période de dégel qui marque une baisse très importante des activités pour les bénévoles des clubs. Ils vont reprendre le collier en mai prochain pour encore une fois offrir aux quadistes des sentiers de qualité et sécuritaires. Plusieurs nouveaux adeptes se sont rendu compte que l’on peut découvrir le Québec en quad. »

UNE RÉVISION S’IMPOSE

Malgré le fait qu’il y a eu des chutes de neige à certains endroits, il n’est pas question pour des clubs de rouvrir des sentiers qui sont fermés. Tout le monde sait très bien que cette neige disparaîtra rapidement au cours des prochains jours.

« La meilleure chose à faire pour les adeptes de quad qui voudraient quand même bouger, c’est de se rendre sur la carte interactive de la Fédération au www.fqcq.qc.ca. Ils pourront découvrir certaines petites portions de sentiers qui sont ouvertes, sur le territoire des clubs qui ont des sentiers quatre saisons. Toutefois, c’est minime. »

Alors que nous sommes dans une période de transition, M. Gagnon conseille aux quadistes d’en profiter pour réviser leur véhicule afin de bien le préparer pour la période estivale.

« C’est le temps de préparer les véhicules pour la période estivale. Il faut tout vérifier parce que, souvent, en hiver, on pousse son quad au maximum dans des conditions de températures qui ne sont pas toujours excellentes. Il faut s’occuper des pneus en les changeant, si on a installé des pneus d’hiver. Il faut penser à notre ensemble anti-crevaison. Le suivi du moteur, des filtres à air, des huiles et de tout le système électrique constitue aussi des gestes importants à poser si on veut avoir un véhicule en excellente condition pour la prochaine saison estivale. »

UNE SAISON ESTIVALE INCHANGÉE

Hormis la fameuse pandémie qui pourrait obliger certains changements au niveau de la pratique de l’activité, la prochaine saison estivale sera sans surprise.

« Il n’y aura rien de spécial pour la prochaine saison. Je crois bien que les mesures sanitaires seront toujours en vigueur pour un certain temps. Le conseil le plus précieux, je crois, c’est de bien s’informer. On parle d’un retour en mai dans la majorité des sentiers, si les conditions le permettent. Je ne crois pas qu’en mai, c’est le temps de se promener dans la réserve des Laurentides. C’est pour éviter les mauvaises surprises que je conseille aux amateurs de suivre l’information autant sur le site de la Fédération que sur les pages Facebook des clubs. » Cette saison, plusieurs nouveaux adeptes se sont retrouvés dans les sentiers. « La présence de nouveaux adeptes dans les sentiers représentait une tâche supplémentaire pour les clubs. Souvent, ces gens n’étaient pas toujours au courant de toutes les règles. Les bénévoles ont fait beaucoup d’éducation auprès de ces nouveaux qui ont quand même réussi à s’en tirer fort bien. Nous avons vraiment connu une bonne saison. Au chapitre des accidents et des conséquences plus graves, nous nous en tirons fort bien. On peut même dire que nous avons le meilleur bilan des cinq dernières années. Nous allons continuer de bien informer les quadistes afin que la prochaine saison estivale soit un succès sur toute la ligne. »

DROIT D’ACCÈS ESTIVAL

À compter du 17 avril prochain, jusqu’au 9 mai, vous pourrez bénéficier d’un rabais sur le prix d’un droit d’accès estival. Il en coûtera 207 $ au lieu de 227 $, le prix régulier. Sur la somme payée, 157 $ représentent le droit d’accès et 50 $ votre contribution à l’assurance responsabilité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fédération à l’adresse : www.fqcq.qc.ca ou au www.fqcq.qc.ca/faq-achat-de-votre-droit-dacces-en-ligne. Vous pouvez aussi obtenir de l’aide en communiquant par téléphone au 1 514 252-3050.