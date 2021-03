Un nouveau transporteur aérien à bas prix à Montréal

Le transporteur à rabais Flair Airlines desservira Montréal dès le 1er juillet avec des vols directs vers Toronto, Halifax, Vancouver et Abbotsford en Colombie-Britannique.

La compagnie d’Edmonton se spécialise dans les vols intérieurs.

«Nous sommes ravis de mettre en place un service à très bas prix à Montréal et d'offrir nos tarifs avantageux dans une région où les Canadiens paient beaucoup trop cher depuis bien trop longtemps», a déclaré Stephen Jones, président et chef de la direction du transporteur aérien, par communiqué, mardi.

«Offrir des voyages aériens abordables au Canada est une première étape essentielle pour relancer le secteur du voyage et du tourisme. Nous savons qu'il y a un besoin pour un service à très bas prix à Montréal», a-t-il ajouté.

Flair Airlines offrira dès juillet des vols quotidiens entre Montréal et Toronto, six jours par semaine avec Vancouver, quatre jours par semaine avec Halifax et trois jours avec Abbotsford.

Elle affirme que ses tarifs pour un aller simple sur plusieurs des nouvelles liaisons de Montréal sont aussi bas que 49 $, taxes et frais inclus.

Le transporteur dit également offrir une couverture contre la COVID-19 qui «permet aux passagers de changer facilement leurs plans de voyage étant donné l'incertitude continue causée par la pandémie».

Il est maintenant possible de faire des réservations sur flyflair.com pour les nouvelles liaisons annoncées.

Flair Airlines compte desservir 19 villes canadiennes d’ici le mois d’août.

À VOIR AUSSI | Les snowbirds et la pandémie