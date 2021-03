Une expérience profitable pour des joueurs du CF Montréal

L’entraîneur-chef Wilfried Nancy voit de nombreux bons côtés au fait que plusieurs joueurs ont dû quitter le camp d’entraînement du CF Montréal pour aller représenter le Canada sur la scène internationale.

• À lire aussi: La grogne avait été anticipée

Nancy est encore privé de plusieurs joueurs. En effet, quatre de ses protégés se sont rendus à Guadalajara, au Mexique, où avait lieu le tournoi de qualification olympique masculin de la CONCACAF. Il s’agit du gardien James Pantemis, des défenseurs Zorhan Bassong et Zachary Brault-Guillard, ainsi que du milieu de terrain Ballou Tabla, qui n’ont pas été en mesure d’aider le Canada à vaincre le Mexique en demi-finale.

Les joueurs se dirigeront directement en Floride, où le reste du CF Montréal se rendra mardi prochain. Samuel Piette, Joel Waterman et Kamal Miller, pour leur part, y sont déjà après avoir disputé deux parties du premier tour des qualifications pour la Coupe du monde de 2022. Les représentants de l’unifolié ont vaincu les Bermudes 5 à 1, puis les Îles Caïmans 11 à 0.

L’énergie est toutefois bien présente au camp à Montréal, où les jeunes peuvent se faire valoir.

«Je ne donnerai pas de noms, mais les jeunes progressent bien. Quand les jeunes arrivent, au début, ils sont timides et ont du mal à s’exprimer. Et maintenant, ils sortent de leur zone de confort.»

«Après, c’est la première fois qu’il y a un groupe aussi jeune [au camp], donc ça amène de l’énergie. Mais en contrepartie, ça demande de la patience. [...] C’est intéressant de voir la dynamique entre les plus vieux et les plus jeunes.»

Le pilote a également indiqué qu’il avait regardé tous les matchs des membres du onze montréalais pour avoir une idée de leur niveau. Il estime que chaque occasion de les observer en situation de match est importante.

«Effectivement, je regarde tous les matchs internationaux pour voir ce que les joueurs font. Mais je dois prendre avec des pincettes, parce que chaque entraîneur demande des choses spécifiques. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de voir le comportement et l’attitude.»