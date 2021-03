Vaccin d’AstraZeneca : refus de doses et comportements agressifs

Refus de doses, prise de rendez-vous multiples, comportements agressifs : des coordonnateurs de campagnes de vaccination ont dû s’ajuster dans les dernières semaines pour répondre aux craintes et aux refus de la population de se faire inoculé au vaccin d’AstraZeneca.

Chaque jour, au CISSS de Laval, environ 100 personnes rebroussent chemin après s’être fait offrir une dose du vaccin Covishield d’AstraZeneca lors de leur rendez-vous sur un total de 2400 personnes vaccinées, évalue la directrice de la vaccination, Isabelle Parent. « Ça arrive tout le temps. Ils ne veulent pas le Covishield et ils s’essaient. Ils vont y aller de toutes sortes de moyens, déplore-t-elle. Il y en a qui ont été très agressifs autant physiquement que verbalement. »

Un phénomène également observé au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal où 2 personnes sur 10 le refuse. « Les citoyens ne sont pas mal intentionnés, soutient Marie-Florente Démosthène. C’est le cumul de toute l’inquiétude et de toute la désinformation. »

À Québec, c’est une personne sur 20 qui refuse ce vaccin, selon le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Selon les experts, cette réaction d’une partie de la population est liée à la controverse après que des pays en Europe ont suspendu pendant un certain temps la vaccination avec d’AstraZeneca en lien avec des cas de caillots sanguins. Le ministère de la Santé du Canada assure que le vaccin est sûr et efficace.

Hier, Québec a toutefois annoncé la suspension de l’inoculation aux personnes âgées de 55 ans et moins.

Dans d’autres régions, ce taux de refus est plus bas, comme au CISSS de la Montérégie-Ouest, où il atteint 1,8 %. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pu fournir le taux de refus pour ce vaccin à l’échelle nationale.

Certains auraient également abusé de la plateforme de prise de rendez-vous Clic Santé. Il a été possible jusqu’à tout récemment pour une seule personne de prendre plusieurs rendez-vous à différents endroits. « C’est un phénomène qui s’est produit depuis le début et qui s’est peut-être accentué depuis l’arrivée du vaccin d’AstraZeneca », explique la directrice intérimaire de la vaccination du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Marie-Ève Brunelle.

Des plages horaires ont ainsi été gaspillées, sans toutefois que les doses le soient. « Au bout de la semaine, on a un lot de doses qu’on doit rouvrir dans Clic Santé. Ça cause préjudice aux personnes qui auraient pu avoir un rendez-vous plus tôt », déplore Mme Brunelle.

« Une nouvelle fonction sera ajoutée sur le portail Clic Santé et limitera la prise de rendez-vous à un par personne », a indiqué la relationniste du ministère de la Santé et des Services sociaux, Marie-Hélène Émond, qui dénonce au passage le comportement « nuisible » de ceux qui prennent plusieurs rendez-vous.

Cette réaction face au vaccin d’AstraZeneca ne se fonde toutefois sur aucune base scientifique, rappellent les experts. « Les vaccins qui sont homologués sont des vaccins de confiance », souligne Isabelle Parent du CISSS de Laval.

Plusieurs CISSS et CIUSSS ont ajusté leur offre de services dans les sites de vaccination pour répondre à ces inquiétudes. « On a une travailleuse sociale. On a formé nos infirmières pour avoir une approche motivationnelle », indique Marie-Ève Brunelle.