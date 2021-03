COVID-19: Legault tiendra un point de presse à 17h

François Legault tiendra un point de presse à 17h, ce soir, pour faire le point sur l’évolution de la pandémie.

• À lire aussi - Vaccin: des doses destinées à Montréal envoyées dans des zones orange

Mardi, le premier ministre a indiqué, en point de presse, que son gouvernement envisageait de resserrer les mesures sanitaires dans cinq régions du Québec où la troisième vague prend de l’ampleur.

La situation entourant la COVID-19 dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l’Outaouais, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean inquiète les autorités sanitaires.

Passées en zone orange depuis le 8 mars, ces régions connaissent une hausse du nombre de cas du coronavirus depuis l’assouplissement des mesures sanitaires.

François Legault a également laissé planer l’idée qu’il pourrait imposer des règles plus strictes dans les régions en zone rouge.

«On pourrait revenir au rouge qu’on avait avant et au couvre-feu à 20 heures par exemple», a-t-il déclaré mardi.

Le premier ministre a aussi mentionné qu’il réfléchissait à l’idée d’imposer des restrictions supplémentaires afin d’éviter les rassemblements familiaux ou entre amis à l’occasion du long week-end de Pâques.

L’arrivée d’une troisième vague et la hausse de cas de variants force plusieurs pays dans le monde à adopter des mesures plus sévères, dont un reconfinement de la population ou encore un couvre-feu qui commence plus tôt.

- Avec la collaboration de Geneviève Lajoie, Bureau parlementaire