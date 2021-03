Décès de l’ex-PDG de Savoura : retrouvés grâce aux signaux cellulaires

La coroner qui a enquêté sur la mort de l’ex-PDG de Savoura et de son fils dans un écrasement d’hélicoptère dans les Laurentides à l’été 2019 recommande que les policiers puissent avoir accès aux données et signaux cellulaires plus rapidement dans les cas de disparition.

Disparus le 10 juillet après avoir quitté leur camp de pêche, Stéphane Roy et son fils Justin Roy Séguin, ont finalement été retrouvés le 25 juillet après que les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont pu avoir accès aux données des tours cellulaires.

Si la compagnie Telus avait collaboré au départ, elle a finalement demandé que les policiers obtiennent un mandat le 17 juillet. Puisqu’il ne s’agissait pas d’une enquête criminelle, les enquêteurs n’ont pas pu avoir accès à un mandat.

Dans les jours suivants, Telus a finalement accepté de fournir de nouvelles informations pour cause humanitaire en acceptant une autorisation de la conjointe de M. Roy.

Plus de détails à venir...