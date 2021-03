Dollarama veut ouvrir plus de 600 magasins au Canada

Dollarama veut avoir 2000 magasins au Canada d’ici 2031. Pour atteindre cet objectif, plus de 600 autres succursales devront ouvrir leurs portes.

Mercredi, le détaillant de produits à bas prix a dévoilé les résultats de sa dernière année financière et ses nouvelles cibles de croissance.

L’ancien plan match de la direction prévoyait une croissance du réseau jusqu’à 1700 magasins au pays d’ici 2027. Au cours de la prochaine décennie, ce sont environ 65 magasins qui devront être ouverts par année.

Malgré les impacts de la pandémie, l’entreprise montréalaise a justement inauguré 65 nouveaux magasins, ces derniers mois. Au 31 janvier, le réseau de Dollarama était composé de 1356 points de vente.

Cette année, le détaillant prévoit ouvrir entre 60 et 70 nouvelles succursales et les investissements devraient osciller entre 160 et 170 millions $.

Hausse des ventes

En 2020, Dollarama a vu progresser ses ventes de 6,3 %, pour atteindre 4,03 milliards $. La direction attribue cette croissance à la hausse des ventes dans les magasins comparables (+3,2 %) et aux ouvertures de succursales.

Cette augmentation a été enregistrée en dépit des mesures sanitaires, de la fermeture de certains magasins durant les confinements, et de l’interdiction au Québec de la vente des produits non essentiels au début de l’hiver.

La direction dit avoir constaté une hausse de la demande pour des articles saisonniers, les produits ménagers et les produits de nettoyage, les produits d'hygiène et de santé ainsi que pour les produits alimentaires.

« Pour l'exercice 2021, nous avons dégagé des résultats solides au cours d'une année tout à fait hors de l'ordinaire, ce qui a confirmé la résilience de notre modèle d'affaires et la pertinence des produits que nous offrons », a indiqué dans un communiqué le président et chef de la direction, Neil Rossy.

Depuis la reprise des activités dans le monde du commerce de détail, soit en février au Québec, le détaillant affirme constater un «fort élan des ventes».

Pour son dernier exercice financier, le résultat net de Dollarama s'est établi à 564,3 millions $, soit 1,81 $ par action ordinaire.

Infractions

Rappelons que ces derniers mois, des travailleurs de la société cotée à la bourse de Toronto ont manifesté au Québec pour réclamer de meilleures mesures de santé et de sécurité dans la foulée de la propagation du virus.

Récemment, La Presse écrivait que Dollarama avait reçu 11 infractions pour ne pas avoir respecté des mesures sanitaires entre novembre et décembre.

En mars 2020, pour épauler ses salariés au front, la direction de la chaîne a mis sur pied un système de primes. Cet avantage s’élevait à 10 % du salaire horaire de chaque employé. En décembre, l’entreprise a aussi versé 300 $ à ses travailleurs à temps plein et 200 $ aux employés à temps partiel.

Dollarama chiffre à 84 millions $ la facture des mesures liées à la pandémie.

