Gatineau: un policier abat un chien agressif qui l'a mordu

Un policier a abattu un chien agressif qui l’a mordu au bras lors d’une intervention survenue mardi soir dans une résidence de Gatineau, dans l’Outaouais.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), l’agent a ouvert le feu en direction de l’animal vers 22 h alors qu’il répondait à un appel pour une dispute entre deux individus sur la rue Saint-Rosaire.

Le chien a d'abord été placé dans une pièce après avoir tenté une première attaque vers les policiers, qui ont été invités à entrer dans le domicile.

Selon le SPVG, le maitre du chien, intoxiqué et blessé aux mains, était «non collaboratif». Quand ce dernier a voulu se déplacer vers une pièce adjacente à celle où se trouvait l’animal, le policier l’a suivi.

«Peu de temps après, l'animal s'est élancé vers le policier et a tenté de le mordre au niveau de la main. À la suite de cette attaque, le policier a réussi à repousser le chien et à mettre une barrière physique entre lui et l'animal. Cette tentative pour freiner le chien s'est avérée infructueuse, puisqu'il s'est de nouveau élancé vers le policier et l'a mordu au niveau de l'avant-bras», a-t-on relaté.

À la suite de cette morsure, «le policier a été en mesure de se défaire de l'emprise du chien, mais ce dernier s'est élancé une troisième fois vers lui. Blessé et craignant pour sa sécurité physique, le policier a dégainé son arme de service et a fait feu en direction de l'animal agressif», a ajouté le SPVG.

Le policier a dû se rendre à l'hôpital pour soigner ses blessures.

Soulignons que le maitre du chien a été arrêté pour entrave au travail des policiers. Il a été relâché et il devra comparaître à une date ultérieure.

Une enquête administrative a été déclenchée en raison de l’utilisation, par le policier, de son arme de service.

Quant à l'animal, c'est la SPCA de l’Outaouais qui a récupéré sa dépouille.