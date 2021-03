Langue: le Québec se casse en deux peuples

Les études de l’OQLF confirment ce que nous savions déjà : le français ne se contente plus de régresser doucement : il est entré dans une spirale d’effondrement.

Quelques chiffres frappent : en 2036, il n’y aura plus que 70 % de francophones de langue maternelle au Québec. Et il n’y en aura plus que 75 % qui utiliseront le français à la maison. Ces deux indicateurs sont les plus importants, quoi qu’en disent les autruches.

Dès maintenant, la situation est catastrophique sur le plan de la langue de travail. C’est de plus en plus en anglais que les Québécois travaillent. Mais on ne leur dit plus « speak white » : on leur dit, soyez ouverts ! C’est la manière polie de nous faire disparaître.

Et tout cela ne se passe pas qu’à Montréal. Il en est de même à Laval. Le Québec se casse en deux, et j’oserais même dire, en deux peuples.

Démographie

Mais je le redis : rien de tout cela n’est nouveau. Nous le voyons venir depuis vingt ans au moins. Il aurait alors été possible de faire quelque chose. Maintenant, la vague est si forte qu’elle risque de nous noyer, et c’est seulement à ce moment que les insouciants d’hier veulent apprendre à nager.

Disons-le autrement : depuis vingt ans, ceux qui ont mis en garde contre cette dynamique d’anglicisation se sont fait crier tous les noms : anglophobes, xénophobes, racistes.

Mais d’un coup, certains se réveillent, véritables spécialistes de la lucidité tardive. Ils embrassent finalement des mesures qui étaient urgentes il y a vingt ans.

Il ne sert à rien de maudire la présente situation sans réfléchir à ses causes.

La première, c’est l’échec de 1995. Un peuple n’échoue pas son indépendance sans en payer le prix. D’ailleurs, certains ressorts identitaires de la jeune génération sont brisés. Une partie de la jeunesse rêve de s’angliciser. Dans le Canada, le multiculturalisme nous condamne au statut de minorité ethnique en régression.

La seconde, c’est l’immigration massive, qui est indissociable de l’anglicisation accélérée. Qui dit le contraire préfère fuir la réalité au nom d’une petite pudeur idéologique qui n’est rien d’autre que le masque de la lâcheté.

La troisième, c’est la lâcheté linguistique du dernier quart de siècle.

Résumons : nous ne renverserons pas la tendance sans réduire significativement les seuils d’immigration, sans reprendre au sérieux la question de l’indépendance et sans imposer une nouvelle loi 101 particulièrement vigoureuse.

J’ajoute que ce troisième élément, sans les deux premiers, ne pourra que ralentir la chute.

Cégeps

Qu’on me permette de rappeler l’importance du cégep français. Il s’agirait d’une mesure-choc pour renverser la tendance.

Nous aurions dû l’imposer dès 1977, au moment de la loi 101. À tout le moins, cette mesure aurait dû s’imposer dès 2000. Dès lors, il était évident qu’elle était urgente.

Maintenant, c’est notre dernière chance de l’imposer, avant que la majorité historique francophone n’en soit tout simplement plus capable, et ne soit capable que de gérer sa régression.

Si nous n’agissons pas maintenant, nous ne pourrons plus agir.