Le complotiste Mario Roy dit vouloir changer

Après sept jours passés en prison, un chef de file du mouvement antimasque dit vouloir changer du tout au tout pour se concentrer sur son rêve de cidrerie dans le Centre-du-Québec.

• À lire aussi: Le complotiste Mario Roy restera détenu

« J’ai eu une bonne semaine de réflexion... Avant de sauver le monde, il faut se sauver soi-même », a lancé le complotiste Mario Roy, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Cette fois, l’accusé de 49 ans était de retour en cour en lien avec des outrages au tribunal pour avoir continué d’avoir violé une ordonnance lui interdisant de poser des gestes réservés aux avocats. Les jours précédents, il avait été amené à la cour dans une affaire de harcèlement et intimidation envers une avocate du Barreau du Québec.

Or, si Roy s’est toujours défendu seul, il a cette fois retenu les services d’un avocat. Et même s’il a à peine eu le temps de parler à son client, Me Clemente Monterosso semblait optimiste quant au volte-face de son client.

« Il était serein et semblait avoir compris qu’il doit respecter l’autorité des tribunaux et des institutions, a affirmé l’avocat au Journal. Il a compris que la liberté d’expression ne lui donne pas le droit de donner des conseils juridiques. »

Le Barreau du Québec, de son côté, a vu l’arrivée d’un avocat « de façon très positive », et se dit prêt à s’entendre avec Me Monterosso pour possiblement suggérer une sanction commune avec la défense dans le dossier d’outrage, qui reviendra à la cour à la fin mai.

Quant aux accusations criminelles, la Couronne a fait savoir que si Roy était vraiment repentant, il pourrait reconnaitre les faits qui lui sont reprochés, ce qui permettrait de lui faire subir une évaluation afin de déterminer sa dangerosité, et vérifier s’il a réellement changé.

« Je crois que l’emprisonnement a été très dissuasif, M. Roy veut mettre fin rapidement à toute cette saga », a conclu Me Monterosso.