Le PIB du Canada retrouvera son niveau prépandémique cette année

Les perspectives économiques du Canada sont plus roses que prévu, alors que le directeur parlementaire du budget (DPB) estime que le pays retrouvera plus tard cette année un PIB réel équivalent à celui d’avant la crise économique liée à la pandémie.

«Les perspectives de l’économie canadienne se sont grandement améliorées en comparaison avec notre rapport de septembre 2020», écrit d’emblée le DPB Yves Giroux dans son rapport.

Trois raisons principales sont évoquées : l’arrivée et l’administration plus tôt que prévu de vaccins efficaces, la hausse du cours des produits de base et une relance plus vigoureuse aux États-Unis.

«Malgré des résultats plus faibles que prévu dans la deuxième moitié de 2020, nous prévoyons maintenant une reprise plus forte de l’économie canadienne avec le PIB réel qui retrouvera son niveau d’avant la crise plus tard dans l’année», poursuit-il.

Entre le présent rapport et celui de novembre dernier, le PIB réel (défini par le produit intérieur brut évalué à prix constants en soustrayant l’impact de l’inflation) a été réévalué à la hausse, gagnant près d’un point de pourcentage complet en 2021 et 2022.

La reprise canadienne s’inscrit dans un mouvement de reprise mondiale économique, qui à son tour est fortement liée à la remontée du cours du pétrole. Le prix du baril de pétrole des sables bitumineux canadiens, le Western Canada Select, prendrait du galon, et s’établirait en moyenne à 47 US $ de 2021 à 2025.

«Ces nouvelles perspectives prévoient, en fait, que l’économie se remettra du choc négatif qu’elle a subi en 2020 à la suite de la chute des prix du pétrole», écrit le DPB.

Celui-ci évalue donc une croissance moyenne du PIB nominal de 3,7 % par an entre 2022 et 2025. Il s’agit du même niveau de croissance que l’on prévoyait en 2019 pour la même période.

Si la croissance du PIB réel prévue pour 2021 est de 5,6 %, le rythme devrait ralentir pour s’établir à 3,7 % en 2022, à 1,8 % en 2023 et à 1,6 % en 2024-2025.

Un rapport qui devrait réjouir Freeland

Le rapport optimiste du DPB pourrait donner du souffle à la ministre des Finances Chrystia Freeland, qui s’apprête à déposer dans moins de trois semaines le premier budget du gouvernement fédéral en deux ans, et le premier après la crise historique de la COVID-19.

Selon toutes indications, la ministre prévoit se servir du trésor public pour alimenter la relance, alors que le Canada cumule un déficit record d’un peu plus de 380 milliards $, essentiellement en raison des mesures de soutien comme la Subvention salariale d’urgence (SSU).

Il faut toutefois noter que les perspectives du DPB n’incluent pas les mesures qui pourraient être annoncées dans le budget.

Par ailleurs, les mesures fédérales prises pour répondre à la COVID-19 s’élèvent à 331 milliards $.