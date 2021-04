L'Ontario retournera en confinement complet pendant un mois

Le premier ministre ontarien Doug Ford annoncera jeudi que sa province retournera en confinement complet pendant un mois, dans le but de latentir la propagation de la troisième vague dans la province.

La nouvelle a été ébruitée en soirée, mercredi, par divers médias anglophones, dont les réseaux télévisés CTV et CBC qui se fient à plusieurs sources anonymes au sein du gouvernement ontarien.

Ce faisant, la province ordonnera la fermeture des bars, restaurants, gyms, salons de soins esthétiques et de coiffure et autres espaces de divertissement et culturels partout dans la province, ont énuméré les médias locaux. Les commerces de détail, eux, pourront demeurer ouverts avec seulement 25 % de leur capacité d'accueil.

Aussi, les ménages ne pourront pas se rendre visite les uns les autres, à quelques exceptions près.

Ce nouveau confinement, qui durera quatre semaines, ne sera cependant pas aussi strict que celui décrété à la suite du temps des Fêtes, alors qu'un ordre de demeurer à la maison, sauf sortie essentielle, avait été décrété dans la province.

Le premier ministre Doug Ford avait averti, mardi, qu'il était prêt à mettre à nouveau l'Ontario sur pause, si nécessaire, pour endiguer la troisième vague qui déferle sur la province. Celle-ci a annoncé plus de 2000 infections à la COVID-19 par jour sans discontinuer depuis une semaine.

Interpellé par les journalistes mercredi, M. Ford a indiqué qu'il ferait une annonce jeudi, sans donner plus de détails.

L'Ontario empruntera ainsi un chemin plus drastique que le Québec, qui a opté mercredi pour un confinement plus localisé concentré sur les villes de Gatineau, Québec et Lévis.