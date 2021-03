Manifestation des travailleurs du secteur public à Montréal

Devant l’échec des négociations pour améliorer leurs conditions de travail, des centaines de travailleurs du secteur public ont manifesté mercredi matin devant le bureau du premier ministre Legault, à Montréal.

«Après un an, il est temps de manifester un vrai respect pour les travailleurs du secteur public et de négocier de bonne foi», a déclaré Marc-Édouard Joubert, président du conseil régional de la FTQ Montréal Métropolitain, en marge de la manifestation.

Huit organisations syndicales s’étaient rassemblées pour organiser la manifestation. Les travailleurs représentés provenaient essentiellement du milieu de l’éducation et de la santé, et comportaient également des employés de soutien.

Pour M. Joubert, il était nécessaire d’établir des conditions de travail qui permettront la rétention du personnel en santé et en éducation, jugeant la situation actuelle problématique.

«On exerce des moyens de pression tout à fait légaux, et on ne prend pas la population en otage. On demande au gouvernement qu’il nous respecte et nous offre des conditions de travail et salariales suffisantes pour que notre monde puisse rester en santé dans leur emploi», a ajouté M. Joubert.

Une autre manifestation se tenait en simultané devant l'Assemblée nationale, à Québec.