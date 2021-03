Ouverture du premier site d’injection supervisée à Québec

Le premier site d’injection supervisée de Québec, baptisé «L’Interzone», ouvre ses portes aujourd’hui, après des années de tergiversations.

C’est finalement au 60, rue Saint-Vallier Est, dans les locaux auparavant occupés par la clinique communautaire SABSA, qu’il sera situé.

D’autres emplacements dans le quartier Saint-Roch avaient été examinés dans les années précédentes.

Un des principaux objectifs du centre, qui permettra aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation de consommer sous la supervision de professionnels de la santé, est d’éviter les surdoses mortelles.

Des infirmières, des intervenants et des pairs aidants seront présents sur les lieux.

Ce service vise aussi à diminuer les risques de santé liés à l’injection, par exemple les risques que comporte le partage de matériel, et à faire en sorte qu’il y ait moins de seringues laissées à la traîne dans des endroits publics. Les intervenants veulent aussi faciliter l’accès à des services de traitement des dépendances.

«L’Interzone deviendra un maillon important de notre filet social pour assurer la sécurité des gens les plus vulnérables de la région et également des citoyens de la ville de Québec», a déclaré Amélie Bédard, directrice générale de la Coopération de solidarité SABSA.

«Notre approche humaine a toujours été celle de préconiser la sensibilisation et l’accompagnement pour réduire le risque qu’une personne se porte préjudice ou à d’autres», a-t-elle poursuivi.

Entre 2008 et 2019, 23 personnes en moyenne sont mortes chaque année par intoxication aux drogues dans la région de la Capitale-Nationale. La moitié des cas impliquaient des opioïdes.

En 2020, il y a eu 55 signalements de décès possiblement causés par une intoxication aux drogues. De ce nombre, 7 ont été confirmés, 7 ont été infirmés et 41 sont en attente d'un rapport du coroner. Cette année, il y a eu 7 signalements à ce jour.

De plus, la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale observe «une augmentation progressive et marquée du nombre de surdoses non mortelles depuis avril dernier, ce qui correspond au début de la pandémie». Il y en a eu 121 depuis le début de 2021, contre 150 au total en 2020.

Environ la moitié des signalements pour des surdoses, mortelles ou non, proviennent de la Basse-Ville, de Saint-Sauveur, de Vanier et de Limoilou.