Plus de 51 kilos de cocaïne saisis à Montréal

Cinquante-et-un kilos de cocaïne valant 2,5 millions $ sur le marché noir ont été saisis le 23 mars dernier lors d’une perquisition réalisée à Montréal.

Dans le cadre de la troisième phase du projet d’enquête Doute, initié par le Service de police de Laval (SPL), les forces de l’ordre ont alors arrêté un homme, en plus de confisquer deux téléphones cellulaires, un véhicule et plus de 6000 $ en argent.

Carol Paris, 38 ans, a été appréhendé et s’ajoute aux trois individus épinglés lors des deux premières phases de l’enquête. Il a plaidé coupable mardi et été condamné à 48 mois de réclusion, a relaté l’agente Julie Marois du SPL.

Quant aux trois autres suspects arrêtés lors des deux premières phases de l’enquête, soit Alain Arsenault, 43 ans, Robert Lamontagne, 45 ans, et Jeremy Autmizguine, 29 ans, ils ont comparu le 24 février dernier et reviendront en cour le 7 avril.

Ils sont accusés de possession et de trafic de stupéfiants, de production de cannabis et de possession d’arme, selon le SPL.

L’enquête s’est amorcée en septembre dernier avec la collaboration du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Selon la police de Laval, le projet d’enquête Doute s’est intéressé à des individus qui «effectuaient la livraison d’importantes quantités de stupéfiants pour le compte de diverses organisations criminelles».

Lors de la première phase, le 15 décembre 2020, un véhicule avait été perquisitionné à Laval ainsi que deux résidences de Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Lors de la seconde phase, le 5 janvier 2021, un véhicule et une résidence avaient été perquisitionnés à Laval ainsi qu’une maison à Notre-Dame-des-Prairies, dans Lanaudière. En plus des éléments énumérés précédemment, les policiers avaient saisi deux pistolets, une presse hydraulique, 200 000 $ en argent canadien, 92 paquets d'emballage de kilos de cocaïne vides ainsi que des stupéfiants valant au total 1 175 000 $.