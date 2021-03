Production de méthamphétamine: trois arrestations en Montérégie et en Estrie

Trois individus suspectés d’être impliqués dans la production et dans la distribution de méthamphétamine pour le compte des motards criminels ont été arrêtés mercredi.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), une enquête de 14 mois a permis de procéder à l’arrestation de Michael Daigneault, 35 ans, de Sherbrooke; Ricky Bourdeau, 36 ans, de Magog, et Philippe Rondeau, 22 ans, de Sainte-Christine. Ils ont comparu en après-midi par visioconférence au palais de justice de Granby pour répondre à plusieurs accusations en matière de stupéfiants.

L’enquête amorcée en janvier 2020 a permis jusqu'ici de faire des perquisitions, dont une remontant à septembre dernier dans une propriété du chemin de Fitch Bay, dans le Canton de Stanstead, en Estrie. Les policiers ont alors démantelé un lieu d’entreposage et confisqué des centaines de milliers de comprimés de méthamphétamine.

À ce jour, la SQ dit avoir saisi plus de 500 000 comprimés de méthamphétamine, une presse à poinçons multiples, plus de 150 poinçons individuels, plusieurs kilos et divers contenants de produits chimiques, du matériel de production, plus de 29 000 $ en argent et quatre véhicules.