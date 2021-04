Road trip au Masters

AUGUSTA | Une nouvelle édition pandémique du Tournoi des Maîtres en moins de cinq mois amène un nouveau défi. Ayant encore obtenu le privilège de couvrir le programme complet, Le Journal a opté pour la stratégie de voyage la plus sécuritaire : la voiture.

Armé d’une pile de documents prouvant les motifs de mon voyage d’affaires « essentielles » vers la Mecque du golf à bord d’une confortable Toyota Camry flambant neuve de location, de mon thermos de café et d’une glacière remplie de bouffe pour le trajet pour éviter les arrêts, j’ai quitté Montréal lundi matin en direction de la Géorgie.

Même si j’avais fait mes devoirs quelques semaines avant de partir, ce voyage aurait pu rapidement tourner au vinaigre à 60 kilomètres au sud de la métropole en arrivant à la douane américaine.

Ne traverse pas qui veut au pays de l’Oncle Sam par voie terrestre en ces temps moroses alors que la frontière est fermée depuis un an. Évidemment, ce fut compliqué malgré la gentillesse de l’officier Wilson. Il a pris le temps de scruter les lettres officielles du Augusta National (ANGC) et de mon employeur en plus d’étudier le contrat de location d’un appartement à Augusta.

Et le résultat négatif du test de dépistage auquel je me suis soumis à moins de 72 heures du départ ? « C’est bien de le montrer, mais nous n’en avons pas besoin », m’a-t-il lancé, plutôt intrigué par la « badge » que l’ANGC m’avait préalablement envoyée par courrier.

Attente nerveuse

Ce qui clochait à ses yeux, c’était la décision d’emprunter la route plutôt que le ciel, comme à l’habitude. Après avoir expliqué 10 fois plutôt qu’une qu’on avait opté pour la sécurité dans une voiture au lieu de s’entasser dans un avion ressemblant à une boîte de sardines avec les variants du coronavirus qui courent, l’officier a présenté ma demande à un premier superviseur. L’officier Keegan a hoché de la tête en jetant un coup d’œil au gaillard un peu nerveux devant lui.

Un souci ? On m’invite à attendre la décision sur une chaise métallique. Dix longues minutes se sont écoulées pendant que j’ai observé les documents cheminer d’un patron à un autre dans le poste frontalier. Je me suis questionné et j’ai cherché des solutions si on me refusait l’entrée.

On m’est enfin revenu. Une petite dernière question :

– Le Masters ne commence que dans sept jours, pourquoi entrer dès maintenant ?

– Sir, le Championnat amateur féminin du Augusta National débute mercredi matin. Nous avons une Québécoise qui y participe, Brigitte Thibault, lui ai-je aussitôt répondu. Et dimanche, les juniors participeront au concours Drive, Chip and Putt. C’est vraiment génial pour les jeunes.

– Parfait. Vous pouvez entrer aux États-Unis. Faites attention sur la route et ne faites pas le trajet d’un trait.

– Merci beaucoup officier ! Je m’arrêterai dans le coin de Washington.

trois quarts d’heure plus tard...

Il aura fallu près de trois quarts d’heure pour qu’on m’ouvre les portes des États-Unis. L’officier qui avait conservé ma clé de voiture à l’extérieur m’a piqué une petite jasette de golf et de sports avant que je reprenne la route.

Direction la Géorgie par l’Interstate 87 jusqu’à New York et ensuite la traditionnelle 95. Dans le « turnpike » du New Jersey, il m’a quasiment fallu coller des numéros sur les flancs de ma Camry tant le flot de circulation était rapide en fin d’après-midi.

Un arrêt pour la nuit à Alexandria, au sud de Washington, m’a permis de me dégourdir et de recharger les batteries après 10 heures de route.

On the road again !

Retour derrière le volant dès mardi matin, 8 h 30 pour dévorer les 800 derniers kilomètres à travers la Virginie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Comme le disait si bien Clint Eastwood en incarnant un dépisteur de baseball dans le film Retour au jeu : « les Carolines sont si belles ». Le ciel bleu et le soleil radieux ont rendu plus agréable la seconde journée de conduite sur la 95 et la 20.

Après avoir grugé 1800 kilomètres à travers huit États en 17 heures, je suis arrivé courbaturé dans le charmant petit centre-ville

d’Augusta en fin d’après-midi, mardi. Le chaleureux accueil habituel du sud a laissé place au désagréable test de dépistage dans le stationnement du Augusta National.

Cette fois, pas de surprise. Je savais que je devais reprendre mon courage et enfoncer moi-même l’écouvillon profondément dans les deux narines durant 15 secondes. Une vingtaine de minutes plus tard, j’ai reçu le résultat négatif du test et ma badge a été activée. Ce test devrait être répété aux 72 heures jusqu’à la fin du Masters.

Comme en novembre, ce sera la routine à Augusta. Les membres de la presse ont accès aux golfeuses et golfeurs, mais la prudence est de mise à l’extérieur de la propriété. Ainsi, j’ai prévu tous mes soupers à l’appartement en ayant déjà visité le supermarché Publix sur Berckmans Road, à un jet de pierre du National.

Le retour est prévu dès le 12 avril par l’autoroute 81, question de voir un autre bout de pays avant la quarantaine obligatoire à la maison.