Star Académie: Bruno Pelletier, jamais lassé de Plamondon

Luc Plamondon a changé la vie de Bruno Pelletier. Et ce dernier l’en remercie infiniment chaque fois qu’il le rencontre. À un point tel que le parolier aux lunettes noires en est presque tanné, avoue le chanteur en riant.

Ainsi, quand on lui offre de chanter les mots de Plamondon, même s’il les a interprétés encore et encore, Bruno Pelletier ne dit jamais non. Le prochain hommage à son mentor aura lieu dimanche, à Star Académie, où Ginette Reno et lui nous feront revivre quelques classiques du grand auteur.

International

À Luc Plamondon, Bruno Pelletier doit le rayonnement de sa carrière dans toute la francophonie, et un peu à l’échelle internationale également. Car, avec le reste de la distribution de Notre-Dame de Paris, l’artiste a pu jouer au Liban, en Corée, en Russie, en Pologne, en Ukraine, en Italie et dans la francophonie (France, Suisse, Luxembourg). Encore aujourd’hui, il reçoit des messages de «fans» fidèles de l’étranger.

«C’est beaucoup relié à Notre-Dame de Paris et à Luc et, à travers ça, je propose mon matériel en solo, explique Bruno Pelletier. Aujourd’hui, à 58 ans, je me considère comme un ultra privilégié, chanceux d’avoir eu accès à tout ça. Si ça s’arrêtait demain, je n’aurais pas le droit de me plaindre. Donc, quand on m’appelle pour un hommage à Luc, à moins de n’être pas disponible, je ne dis jamais non. C’est énorme, dans ma vie.»

Incomparable

Bruno Pelletier n’était pas un fanatique des premières moutures de Star Académie. Mais la version 2021, elle, l’enchante totalement.

«J’aime beaucoup la formule de cette année. C’est comme si je voyais complètement un nouveau show. Je pense que si j’avais 20 ans aujourd’hui, j’aurais aussi le goût d’y aller. Cette année, la qualité que je vois, chez les jeunes et les profs, dans les spectacles du dimanche soir, wow! Ils vivent quelque chose d’incomparable, extraordinaire. Ils ont accès à une pédagogie de grande qualité», approuve Bruno Pelletier, qui vante aussi la psychologie du métier de Lara Fabian et la pertinence des observations de Gregory Charles et d'Ariane Moffatt.

Anniversaires en 2022

À titre personnel, Bruno Pelletier a profité de la dernière année tranquille professionnellement pour déménager et bâtir un studio dans sa nouvelle demeure.

Pour l’heure, l’homme a adapté en «version COVID» le spectacle symphonique Sous influences, qu’il avait commencé à promener au début 2020, en réduisant le nombre de musiciens de 22 à 6. Des représentations sont prévues jusqu’en 2022.

Puis, celui qui, cette même année, célébrera ses 60 ans, ses 40 ans de carrière, les 30 ans de son premier disque et les 25 ans de son album culte Miserere, écoulé à plus de 250 000 exemplaires, marquera ces anniversaires importants avec la parution d’un livre et de nouvelles chansons, qu’il réunira sur un EP ou un album complet – il est encore en réflexion.

Pour son bouquin, Bruno Pelletier rejette l’appellation «biographie». L’ouvrage sera essentiellement une conversation entre lui et l’auteur, le journaliste et chanteur Samuel Larochelle, qui a longuement travaillé pour convaincre Pelletier de se raconter. Ce dernier y révélera des tranches de vie encore jamais racontées.

Et les nouvelles pièces musicales qu’il compose présentement seront intimement liées aux propos tenus dans le livre. Déjà, Bruno Pelletier évoque un morceau intitulé Mes géants, une salutation à trois piliers de sa carrière, aujourd’hui décédés: son gérant Paul Lévesque, son agente en France, Danièle Molko, et son producteur russe, Boris Orlov.

«Je les ai tous perdus dans les trois dernières années, et ça m’a rentré dedans pendant la pandémie», soutient Bruno Pelletier.

On verra Bruno Pelletier au variété de Star Académie dimanche, à 19 h, à TVA.