Trafic de cocaïne: deux individus et une intervenante de la DPJ arrêtés à Sept-Îles

Près d'un demi-kilogramme de cocaïne et 250 000$ en argent ont été saisis par la Sûreté du Québec, vendredi dernier, dans des résidences, des garages et des véhicules de Sept-Îles. De plus, une intervenante de la DPJ a été appréhendée.

Tommy Tremblay, 29 ans, et Samuel Morais, 20 ans, ont comparu mercredi au palais de justice de Sept-Îles sous des accusations relatives à du trafic de cocaïne.

Une intervenante de la DPJ a aussi été arrêtée sur son lieu de travail, puis libérée sous promesse de comparaître.

«L’employée a été retirée de ses fonctions pendant la tenue de l’enquête. Après vérification, l’embauche de cette employée était conforme et incluait une vérification des antécédents judiciaires», a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Deux camionnettes et une motoneige ont de plus été saisies dans le cadre de cette enquête menée en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam.