Un nouveau transporteur offre des vols à 49$ au Canada

Voyageurs, voici une nouvelle excitante pour vos expéditions à venir et pour vos portefeuilles: un transporteur aérien offrira dès le 1er juillet des départs de Montréal à destination de villes canadiennes... pour des peanuts (ou presque).

Flair Airlines offrira dès juillet des vols quotidiens entre Montréal et Toronto. L'entreprise offrira aussi six vols par semaine vers Vancouver, quatre vols par semaine vers Halifax et trois vols par semaine vers Abbotsford. La compagnie compte desservir 19 villes canadiennes d’ici le mois d’août.

Les tarifs pour un aller simple sur plusieurs des nouvelles liaisons de Montréal sont aussi bas que 49$, taxes et frais inclus.

«Offrir des voyages aériens abordables au Canada est une première étape essentielle pour relancer le secteur du voyage et du tourisme. Nous savons qu'il y a un besoin pour un service à très bas prix à Montréal», a déclaré Stephen Jones, président et chef de la compagnie Flair Airlines, qui se spécialise dans les vols intérieurs.

«Quarante-neuf dollars?» Ne vous faites pas surprendre: pour un aller-retour, il faut inclure le prix de base des vols aller et retour, votre sélection de sièges (de 10 à 45$) et un bagage en soute, si nécessaire (de 39 à 79$).

À titre d’exemple, un vol Montréal-Vancouver en août coûterait 302$. Ce prix comprend des sièges à 23$ chacun et inclut un bagage à main. Un vol Montréal-Toronto pour la même période se chiffre plutôt à 210$, en sélectionnant des sièges à 12$ chacun, tout en incluant un bagage à main.

Et comme l’incertitude plane encore, le transporteur offre une couverture flexible pour la COVID-19 permettant «aux passagers de changer facilement leurs plans de voyage étant donné l'incertitude continue causée par la pandémie».

Il est maintenant possible de réserver vos prochaines escapades sur flyfair.com.

– Avec l'Agence QMI