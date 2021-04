5 bonnes idées pour le congé de Pâques

Pandémie, confinement, couvre-feu... Pas toujours facile de garder le moral ces temps-ci. Mais c’est possible. Comment ? Voici cinq activités pour se divertir à la maison durant le long week-end pascal.

Retrouvailles avec Kent Nagano

Photo courtoisie, Antoine Saito

Un an après avoir donné son dernier spectacle à titre de directeur musical de l’OSM, Kent Nagano a renoué avec l’orches-tre le temps d’une série de concerts désormais diffusés en ligne. On s’en voudrait de manquer cette occasion unique de revoir le maestro – désormais nommé chef émérite de l’organisme – diriger à nouveau les musiciens avec qui il a étroitement collaboré durant 16 ans.

► Billets et informations sur OSM.ca

► Coût : 20 $ par spectacle

En attendant Flots

Photo courtoisie

On attend avec impatience l’arrivée en librairie de Flots, le nouveau roman de Patrick Senécal à paraître le 15 avril. D’ici là, on profitera du week-end pour se glisser à nouveau dans l’univers macabre du maître de l’horreur québécois avec la bande dessinée Aliss. L’auteur y revisite son récit classique dans l’œil du dessinateur Jeik Dion pour une collaboration glauque, oui, mais surtout franchement magnifique. Un must pour les fans du genre.

► Disponible en bibliothèques et librairies

Cap vers l’exotisme

Ce week-end, Arthur L’aventurier convie petits et grands à un voyage vers l’Australie et le Costa Rica, le temps de deux spectacles virtuels tout désignés pour tenir les enfants occupés – et divertis – entre deux grignotines chocolatées.

► Samedi et dimanche matin, 10 h

► Infos et billets sur Arthurlaventurier.com

► Coût : 15 $ pour un spectacle, ou 20 $ pour les deux

Lettres à Grand-Mom

Photo courtoisie

Une grand-mère endeuillée par la COVID-19. Un petit-fils qui cherche à recoller les pots d’une famille fissurée. Après les romans à succès Coco, Good Boy, Daddy et Baby Boy, Antoine Charbonneau-Demers nous revient avec Lettres à Grand-Mom, une première expérience de baladodiffusion inspirée de son propre parcours. L’occasion parfaite pour découvrir le prolifique auteur – primé tant ici qu’à l’étranger – et sa plume franche, incisive, mais également capable de grande tendresse.

► Diffusé sur Scenenationaleduson.com et la majorité des plateformes d’écoute en continu

Pour une fête de Pâques classique

Photo courtoisie

C’est le classique, l’incontournable. Vous connaissez par cœur chaque réplique de Ben-Hur ? Changez la tradition avec la relecture qu’en a faite le cinéaste Timur Bekmambetov en 2016. Les lève-tôt pourront revisiter l’histoire biblique mettant désormais en vedette Jack Huston, Toby Kebbell et Morgan Freeman sur les ondes de TVA, dimanche matin.

► Dimanche matin, 6 h 45, à TVA