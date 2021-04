«Aller dans une église, ce n’est pas comme aller au Costco» – Mgr Pierre Murray

Le secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a constaté une certaine frénésie dans les lieux de culte depuis leur réouverture, et il avait un message pour ceux qui se questionnent sur la pertinence des rassemblements dans les églises.

«Je dirais à ces gens-là de venir à une église où la limite est à 250, de regarder ce qu'il se passe. Ensuite, d’aller au Costco du coin, et de regarder ce qu'il se passe. Un rassemblement dans un lieu culte, c’est un rassemblement organisé. Quand on entre dans une église, on ne peut pas faire n’importe quoi», a soutenu Mgr Pierre Murray.