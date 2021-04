«ASTERIA»: expérience musicale immersive en réalité virtuelle

Et si on proposait à des artistes d'ici d'explorer leur univers musical d'une toute autre manière? C'est ce que l'expérience ASTERIA en partenariat avec QUB musique, au sein de l'exposition Trois mouvements au Centre PHI, a offert à Vincent Vallières, Dominique Fils-Aimé, Daniel Bélanger, Alexandra Stréliski et FouKi!

Comment favoriser le contact entre l'artiste et le public en pleine pandémie? Noisy Head Studio, Studio La Fougue et La maison fauve se sont penchés sur la question. Bien vite est née l'idée d'une expérience immersive, via la réalité virtuelle: ASTERIA.

«ASTERIA est le résultat de cette réflexion, c’est une manière innovante de présenter à la fois l’art et la technologie. Il fallait que ce nouveau type d’expérience musicale demeure pertinent et complémentaire au spectacle vivant une fois le retour à la normale.» - Catherine Simard, La maison fauve.

À quoi s'attendre?

Munis d'écouteurs et de casques de réalité virtuelle, les spectateurs sont invités à découvrir le fruit de ce beau travail de Marcella Grimaux de Noisy Head Studio, bien sûr alimenté par les idées et le caractère unique des auteurs-compositeurs-interprètes mis en vedette.

Entre pièces musicales, images réelles des artistes, contenu réalisé par des spécialistes d'animation 3D et de motion design, ASTERIA offre une expérience vraiment hors du commun!

On le devine déjà: chaque artiste a inspiré un voyage musical totalement différent. De quoi sera fait ceux de Vincent Vallières, Dominique Fils-Aimé, Daniel Bélanger, Alexandra Stréliski et FouKi?

L'exposition Trois mouvements, qui compte l'expérience ASTERIA, sera présentée dès le 31 mars au Centre PHI. Pour découvrir le programme complet, c'est ici. ASTERIA sera d'ailleurs présenté dans plusieurs villes du Québec en 2021.

Écoutez la liste de lecture à l’image de la programmation musicale du Centre PHI: