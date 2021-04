Des immigrants investisseurs pris de panique

De riches immigrants investisseurs songent à tourner le dos au Québec en raison d’un arrêté ministériel signé à la mi-mars et qui prolonge le gel du programme québécois d’immigrants investisseurs. C’est, du moins, ce qu’affirme un avocat inondé d’appels depuis mercredi.

« J’ai des gens prêts à investir plus d’un million de dollars ici qui se découragent et disent ne plus voir la lumière au bout du tunnel. On doit réparer les dégâts », a déploré Marc-André Séguin, associé chez EXEO Avocats.

Appels de partout

Moyen-Orient, Europe, Asie... le téléphone de l’avocat n’a pas dérougi mercredi parce que de riches investisseurs qui voulaient s’installer ici sont pris de panique en raison de cet arrêté ministériel qui sème la confusion, selon l’avocat.

« On envoie comme signal au monde entier que le programme est fermé jusqu’au 1er avril 2023. Ça va semer de la confusion pour tous les gens. Ça va les envoyer ailleurs », a ajouté l’avocat.

Mercredi, le ministère a admis au Journal que « certaines parties prenantes pourraient s’inquiéter de la prolongation de la suspension de la réception des demandes dans le cadre du Programme des investisseurs ».

« Toutefois, rappelons que malgré cette suspension, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) poursuit toujours l’examen des demandes de sélection permanente en inventaire, qui étaient au nombre d’environ 1600 au 30 décembre 2020 », a précisé sa porte-parole Arianne Méthot.

Modernisation

Au cabinet de la ministre, on dit moderniser le système pour mieux répondre aux besoins économiques du Québec après avoir vu qu’il créait une voie de passage servant à des candidats très fortunés de s’établir ailleurs au pays.

« Contrairement aux gouvernements précédents, nous avons la volonté d’attirer et de retenir une immigration qualifiée et compétente, ce que le programme des Investisseurs, dans sa forme actuelle, ne permet pas de faire », a indiqué Flore Bouchon, porte-parole de la ministre québécoise de l’Immigration, Nadine Girault.

– Avec Pascal Dugas-Bourdon