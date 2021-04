Le Premier ministre japonais doit rencontrer Joe Biden à Washington le 16 avril

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga s’entretiendra en tête-à-tête avec Joe Biden à Washington le 16 avril, et deviendra ainsi le premier dirigeant étranger à être accueilli par le président américain, a annoncé vendredi le gouvernement japonais.

Des médias locaux avaient d’abord évoqué la semaine prochaine, mais le porte-parole du gouvernement nippon, Katsunobu Kato, a précisé que la date du 16 avril donnerait le temps aux deux parties de se préparer.

M. Suga, 72 ans, a succédé en septembre dernier à Shinzo Abe, démissionnaire pour raisons de santé.

La visite de M. Suga à Washington s’inscrit dans le cadre du « renforcement de l’alliance nippo-américaine » et de la coopération pour une région Indo-Pacifique « libre et ouverte », et sera l’occasion de discuter des défis liés au coronavirus, au changement climatique, à la Chine et à la Corée du Nord, a déclaré le porte-parole du gouvernement japonais.

Ces discussions font suite à une visite au Japon du secrétaire d’État américain Antony Blinken et du chef du Pentagone Lloyd Austin en mars, au cours de laquelle les deux pays ont mis en garde la Chine contre toute tentative de « coercition » et de « déstabilisation » de la région.

M. Suga devrait profiter de son voyage aux États-Unis pour inviter Joe Biden aux Jeux olympiques de Tokyo qui doivent s’ouvrir le 23 juillet avec un an de retard en raison de la pandémie.