Les Acura MDX et Volvo S90 Recharge mis à l’essai

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Acura MDX et Volvo S90 Recharge.

De son côté, Germain a déploré le manque d’innovation du Acura MDX et a pesté contre le système d’infodivertissement. Il a tout de même su reconnaître la fiabilité et la durabilité de sa mécanique. Quant à Antoine, il a apprécié son comportement routier. Bien que le nouveau MDX soit plus lourd que le modèle d’ancienne génération, on perçoit l’inverse à la conduite.

En ce qui a trait à la S90 Recharge, Antoine s’est dit déçu de la trop faible autonomie électrique.

