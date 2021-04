Maëva et Queenie de «Star Académie» révèlent avoir subi des agressions

Les académiciens ont vécu d’intenses émotions, jeudi, durant le cours dispensé par Lara Fabian, aux côtés de son mari, Gabriel Di Giorgio, et de leur chienne, Kayla, mascotte de la Fondation Leski.

En les incitant à se remémorer des événements confrontants de leur vie, la directrice de l’académie de Waterloo a replongé Maëva et Queen dans de douloureux souvenirs d’enfance synonymes d’agressions.

Pas prise au sérieux

Maëva a raconté, tout en douceur, des gestes troublants commis à son égard en parlant d’une fille attaquée par un chat dans un village où tous les habitants sont proches les uns des autres.

«Ce chat, on le voit, on le regarde; il est majestueux, on a juste envie de le caresser, il nous fait des tours, il vient se mettre au soleil, il est beau. Mais personne ne voit que derrière ce chat, il y a un chat malin et vicieux. Un jour, cette petite fille décide de sortir, croise ce chat et le chat la griffe. Spontanément, la petite fille va le dire à tout le monde, y compris la propriétaire de ce chat. Et tout le monde répond: "Tu as dû jouer dehors et une brindille t’a griffée."»

Joël Lemay / Agence QMI

«On ne l’a pas crue. La petite fille se sent déjà bizarre et pour se protéger, elle s’est menti à elle-même. Elle s’est dit: “Oui, en fait, c’est la brindille qui m’a griffée.” Un jour, il n’y a personne à la maison et le chat attaque la petite fille.»

Aujourd’hui, Maëva souhaite secourir celles qui vivent la même chose. «J’ai envie d’aider toutes les petites filles qui se font attaquer par les chats. Et mon devoir en sortant de Star Académie, c’est de parler à toutes les petites filles et de leur dire que ce n’est pas la brindille...»

Maltraitance

Queenie Clément a aussi partagé une triste histoire survenue il y a longtemps.

«Il y avait une dame en qui ma mère avait confiance, à qui elle pouvait me laisser dans ses mains, pendant que mes parents travaillaient. N’importe quoi qui se passait dans la maison, c’était toujours la faute de Queenie. Tout le temps. Les enfants brisaient des affaires et disaient: “Ah, c’est Queenie qui l’a fait”. Les punitions que j’ai [eues], c’est de la maltraitance. Ça, je le sais.»

Joel Lemay / Agence QMI

«Le pire, c’est que je n'avais pas accès à ma mère pour lui dire ça parce qu’elle n’était pas là, elle voyageait. Mon père n’était pas là, il voyageait aussi. Mais je me rappelle d’un appel: ma mère m’a appelée juste pour savoir comment ça allait. J’ai pris le téléphone, j’ai couru... J’avais 4 ans. J’ai couru dehors et j’ai dit à ma mère: “Quand vas-tu venir me chercher?” Ma mère a pris l’avion la journée d’après.»

Malgré une période difficile, la jeune femme dit avoir fait la paix avec ce passé. «J’ai retrouvé chaque personne qui a eu ma garde et lui ai dit en pleine face: "Je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi".»

Les rendez-vous de Star Académie: la quotidienne sont présentés du lundi au jeudi, 19 h 30, à TVA, et disponibles en rattrapage sur TVA+.

Tous les profits des votes recueillis les dimanches lors du variété Star Académie sont remis aux fondations Jeunes en Tête et Tel-Jeunes.