Malpropre malgré des amendes

Un dépotoir clandestin à Montréal cause des maux de tête à ses voisins et à l’Arrondissement, qui a donné pour plus de 40 000 $ de contraventions en deux ans à son propriétaire récalcitrant.

« C’est affreux à regarder. Ça déborde de partout. Ça pue, c’est épouvantable ! » s’indigne Josée Bouchard, qui habite près du terrain.

Depuis des années, des camions viennent régulièrement déverser divers résidus de construction sur un terrain situé à l’intersection des rues des Carrières et Chambord, selon des voisins du secteur comptant plusieurs immeubles résidentiels.

Le Journal a assisté le 24 mars à l’une de ces opérations de déversement, constatant la présence d’amoncellements hauts de plusieurs mètres de déchets de bois, de métaux et d’autres matériaux.

Or, l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie n’a jamais autorisé d’entreposage extérieur sur ce site et multiplie depuis deux ans l’émission de constats d’infraction contre la compagnie à numéro qui le possède, dont l’actionnaire principal est Jean-Claude Robert.

L’entreprise a reçu pas moins de 27 amendes en 2019 et 2020, totalisant 41 856 $.

À de nombreuses reprises, les autorités ont sévi plus d’une fois dans la même semaine, comme du 16 au 23 novembre dernier, lorsque la compagnie a reçu quatre contraventions pour une somme totale de 10 000 $.

Photo Olivier Faucher

Plus sévères

L’an dernier, les autorités ont été plus sévères en faisant passer les amendes de 273 à 2500 $.

Presque tous les constats indiquent que le propriétaire contrevient à un règlement de l’arrondissement en n’ayant pas entretenu le terrain « de façon à ce qu’il soit en tout temps libre de matière malpropre et nuisible ».

Mais la compagnie continue ses opérations clandestines sans gêne, au grand dam des habitants du secteur qui en ont assez d’avoir un dépotoir comme voisin.

« Les résidents se retrouvent à être exposés à toute la poussière qui est soulevée. C’est une aberration totale de se retrouver avec une décharge en plein milieu d’une ville en 2021 », dénonce Manouane Beauchamp, un citoyen du quartier.

Le ministère s’en mêle

Photo Olivier Faucher

« L’Arrondissement poursuivra ses interventions auprès du propriétaire et s’assurera que l’usage du terrain est conforme au règlement en vigueur », a assuré la chargée de communication Judith Gratton Gervais.

Certains citoyens commencent à s’impatienter devant le peu de résultats qu’ont donnés ces interventions.

« Ce que je trouve le plus décevant, c’est que la Ville n’est pas capable de faire appliquer ses règlements les plus élémentaires pour préserver la sécurité du quartier et l’environnement », pense Merick Seguin.

Le dossier est également dans la ligne de mire du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui a réalisé plusieurs inspections de 2014 à janvier dernier.

Jusqu’ici, Québec a conclu que les activités « ne présentaient pas de manquement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement », a écrit par courriel le porte-parole régional, Frédéric Fournier.

Pas bavard

Contacté au téléphone par Le Journal, Jean-Claude Robert a prétexté être « sur la route » pour ne pas répondre à nos questions.

Il n’a ensuite jamais répondu à nos appels. Il n’a pas non plus répondu à la porte lors de nos deux visites chez lui.