Méga Fitness Gym: le propriétaire affirme avoir respecté les mesures

Le propriétaire du Méga Fitness Gym affirme avoir respecté les mesures sanitaires «depuis le début» pour la sécurité de ses clients.

Dans un message publié jeudi soir, Daniel Marino a également reconnu être atteint de la COVID-19.

«La situation actuelle est difficile pour tout le monde, à commencer par les gens touchés par la COVID et leurs proches. Qu’on se positionne en faveur ou non de la façon dont le gouvernement gère la crise et applique les mesures sanitaires d’urgence, on n’a pas le choix de les respecter, même si on remet en question le plan d’action», écrit notamment l’homme d’affaires.

En dépit des manquements constatés par la Santé publique, le propriétaire ajoute qu’il a instauré des mesures «au-delà des attentes».

Selon lui, d’autres lieux publics ont aussi connu des éclosions et son gym a été touché «malgré les efforts soutenus pour minimiser le risque.»

Daniel Marino précise enfin qu’il se porte mieux. «Je suis touché par la COVID comme entrepreneur, je suis aussi touché par la COVID comme humain. Ma santé va mieux, je suis choyé malgré tout.»

Les employés du Méga Gym Fitness ont finalement mis la clé sous la porte, mercredi, plusieurs heures après que la Santé publique eut ordonné la fermeture de l’entreprise à la source d’une éclosion de 68 cas de COVID-19.

Jeudi, le bilan s’est détérioré. Quelque 141 personnes ont contracté la COVID-19 à la suite d’une éclosion survenue au Méga Fitness Gym 24 h, à Québec, a confirmé le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Mercredi, la Santé publique a confirmé que la visite des lieux avait permis de constater «d’évidentes lacunes sanitaires».

Le propriétaire, Daniel Marino, s’était souvent fait entendre contre la fermeture des salles de conditionnement physique dans la dernière année.