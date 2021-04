Montréal : à qui appartient le Centre-Sud?

Le Centre-Sud que nous connaissons est en train de changer de peau.

Depuis l'automne dernier, le promoteur Mondev a déposé trois projets totalisant près de 900 unités de logement, dont deux tours de 19 étages donnant sur la place Émilie-Gamelin, auprès de l'arrondissement Ville-Marie. D'autres projets de grande envergure, déposés en catastrophe pour se soustraire au nouveau Règlement pour une métropole mixte de l'administration Plante, sont actuellement à l'étude.

En changement

Un quartier change avec le temps, c'est normal. Quand j'ai commencé à travailler au Comité social Centre-Sud, au début des années 80, nos rues étaient peuplées par les familles ouvrières de l'ancien Faubourg à m'lasse: Papa travaillait dans une shop d'Hochelaga-Maisonneuve, Maman s'occupait de leur joyeuse marmaille à la maison.

Avec l'émergence du Village, des couples homosexuels se sont installés petit à petit, en achetant des plex ou en retapant des logements. Au début, les populations ouvrières voyaient leurs nouveaux voisins d'un mauvais œil. Avec le temps, tout ce beau monde a appris à se connaître, à s'accepter et à cohabiter. Aujourd'hui, l'esprit du Centre-Sud, la fierté, rime à la fois avec nos racines populaires et la Fierté LGBTQ+ qui défile chaque année sur la rue Sainte-Catherine.

Aucun logement social prévu

Qu'est-ce qui distingue la vague de gentrification qui déferle sur notre quartier des métamorphoses précédentes? Les investisseurs ne veulent pas habiter notre quartier, ils veulent le découper pour le vendre. Ces grands promoteurs immobiliers n'ont pas de respect pour l'histoire ou l'identité distincte du Centre-Sud: ils débarquent avec leurs bulldozers pour faire de l'argent.

Des 900 appartements des projets de Mondev, aucun logement social n'est prévu. Aucun logement abordable n'est prévu. Zéro. À quelques mètres de l'hôtel Dupuis, converti en refuge pour personnes en situation d'itinérance cet hiver, les deux tours de la place Émilie-Gamelin seront hors de portée pour les milliers de familles mal logées du quartier.

La spirale infernale de la spéculation immobilière a littéralement détaché le logement du plancher des vaches, de la réalité de la grande majorité d'entre nous, pour en faire une marchandise comme les autres, soumise non pas aux besoins des gens, mais aux lois du marché. Un marché qui échappe complètement à notre contrôle.

Aujourd’hui entre en vigueur le Règlement pour une métropole mixte. Désormais, les promoteurs comme Mondev ne pourront plus se soustraire à leurs obligations sociales aussi facilement. Mais la Ville de Montréal ne peut pas, seule, inverser la tendance.

Le gouvernement doit faire plus

Depuis deux ans et demi, le gouvernement Legault se comporte comme si le logement n'était pas son problème. Il reste les bras croisés devant l'explosion des loyers et la fièvre immobilière qui a fait grimper les prix des maisons de 100 000$ dans le Grand Montréal en douze mois à peine. Il n'a construit que le tiers des 15 000 logements sociaux promis par le gouvernement... du PLQ! Le gouvernement de la CAQ, de son côté, planifie un maigre 500 logements supplémentaires... à réaliser d’ici 2027. C'est la recette de la dépossession.

Si la CAQ refuse d'exercer ses responsabilités, si la spirale infernale de la spéculation prend le dessus, plus l'itinérance va augmenter. Plus les familles, faute de trouver chaussure à leur pied, vont trouver ailleurs. Plus nos quartiers centraux vont ressembler à ceux des autres métropoles nord-américaines, Vancouver, Toronto ou San Francisco: des coquilles vides, détachées de leur histoire et de leur identité, de tout ce qui les rendaient si beaux.

Le Centre-Sud n'est pas un portefeuille de placements immobiliers. Notre quartier appartient encore à la mosaïque colorée des gens qui l'habitent. Défendons-le ensemble.