Quatre questions à se poser avant de faire l’achat d’une habitation neuve

En collaboration avec

Ça y est ! Vous avez enfin trouvé la maison qui répond à tous vos critères. Avant de procéder à un achat aussi important, il est essentiel de faire quelques vérifications pour s’assurer que l’entrepreneur avec qui vous voulez faire affaire est en règle. Voici quatre questions à se poser qui pourront vous épargner bien des tracas.

VOTRE ENTREPRENEUR EST-IL ACCRÉDITÉ CHEZ GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR) ?

Depuis 2015, cet organisme administre le plan de garantie obligatoire et accrédite les entreprises qui veulent vendre ou construire un bâtiment résidentiel neuf, une obligation légale. La grande majorité des entrepreneurs s’y conforment. Toutefois, chaque semaine, des propriétaires d’habitation neuve appellent chez GCR pour savoir quels sont leurs recours face à des problèmes de construction. C’est parfois juste à ce moment-là qu’ils apprennent que leur constructeur n’était pas accrédité par GCR. Leur habitation n’est donc pas couverte par le plan de garantie obligatoire et ne bénéficie pas des protections prévues par la loi.

Pour savoir si votre entrepreneur est en règle, il suffit de consulter le Répertoire des entreprises accréditées, un outil en ligne développé par GCR. « Il est avisé de vérifier si l’entrepreneur remplit ses obligations avant de s’engager avec lui par contrat. Il arrive que le consommateur tombe en amour avec le projet immobilier et s’empresse de signer sans s’assurer de la conformité du constructeur. Notre outil est facile d’utilisation. En quelques clics, il obtiendra toute l’information dont il a besoin pour prendre une décision éclairée », explique François-William Simard, vice-président, Communications et Relation partenaires.

EST-CE QUE L’HABITATION QUE VOUS PRÉVOYEZ ACHETER EST ENREGISTRÉE CHEZ GCR ?

GCR enregistre uniquement les bâtiments qui sont visés par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, soit une maison unifamiliale, isolée, jumelée ou en rangée, un plex de cinq logements au maximum ou un bâtiment en copropriété d’au plus quatre unités superposées. En consultant le Répertoire, le futur acheteur obtiendra la liste de tous les bâtiments construits ou mis en chantier par l’entreprise qui correspondent à ces critères et sont enregistrés chez GCR.

EST-CE QUE DES NON-CONFORMITÉS ONT ÉTÉ DÉTECTÉES EN INSPECTION ?

Le répertoire fournit la liste des non-conformités détectées lors des inspections effectuées par GCR dans les habitations construites par les entrepreneurs accrédités. Les inspecteurs de GCR, qui sont des architectes, des ingénieurs ou des technologues en bâtiment, tous membres d’un ordre professionnel, effectuent des inspections en chantier. Les non-conformités qu’ils détectent sont répertoriées et classées par niveau de gravité. Dans les cas de non-conformités, des correctifs sont exigés à l’entrepreneur avec une preuve que les travaux ont bien été exécutés. En ayant en main ces informations, le consommateur saura mieux s’il peut ou non accorder sa confiance à l’entrepreneur.

Photo Shutterstock

EST-CE QUE DES DOSSIERS ET DES POINTS DE RÉCLAMATION ONT ÉTÉ RECONNUS PAR GCR ?

En plus des non-conformités en inspection, les réclamations faites par des consommateurs et reconnues par GCR se trouvent dans le répertoire. Encore là, une recherche permettra au futur acheteur de savoir si l’entrepreneur a fait l’objet d’une telle réclamation et quel était l’objet du litige.

« Les consommateurs doivent développer les bons réflexes et s’informer avant de faire l’achat d’une habitation. C’est un excellent moyen de prévenir des histoires malheureuses », conclut François-William Simard.