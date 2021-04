Refinancement hypothécaire : découvrez comment Alex et Adil s’en servent pour réaliser quelques rêves

Ce printemps, Alex et Adil vont renouveler le prêt hypothécaire de leur maison de Greenfield Park, acquise en 2006. Ils comptent bien profiter de cette occasion pour actionner un formidable levier qui les aidera à financer une série de travaux de rénovation et d’agrandissement. Cette solution, c’est le refinancement hypothécaire.

« C’est clairement la stratégie la plus avantageuse, au meilleur taux d’intérêt possible, pour nous permettre de réaliser des rénovations qui vont améliorer notre qualité de vie, tout en rehaussant la valeur de notre propriété.», observe Adil, entrepreneur en informatique.

«C’est gagnant-gagnant !», souligne avec enthousiasme Alex, gestionnaire de compte.

Suivez-les dans leurs démarches entourant le refinancement hypothécaire, leur projet de rénovation et la réalisation de leurs ambitions!

ALEX ET ADIL PROFITENT DU REFINANCEMENT POUR RÉNOVER

Pour le couple, l’heure est venue de remplacer la toiture, les portes et la plupart des fenêtres de la propriété. «Ce sera nettement mieux côté look, isolation et paix d’esprit.», anticipe Alex.

Depuis l’acquisition de leur maison, Alex et Adil ont remboursé un peu plus de 50% de leur emprunt. Durant cette même période, la valeur de leur propriété a augmenté de 33%. Comme la réglementation permet de refinancer jusqu’à 80% de l’actuelle valeur marchande de leur maison, la somme à leur disposition est de (roulement de tambour...) 170 000$!

En se qualifiant pour un emprunt de 320 000$ (80% de 400 000$), Alex et Adil disposeront de 170 000$ (320 000$ moins le solde de 150 000$) pour financer leurs projets. «Avec les taux actuels très bas, le timing est idéal», analyse Adil.

Dans ce contexte, «avoir un garage pour entreposer, bricoler et abriter l’auto, c’est désormais dans nos plans à court terme», raconte Alex.

Pour eux, le refinancement est d’autant plus avantageux que le garage viendra positivement influencer la valeur marchande de la maison. Cette nouvelle valeur pourrait donc, dans quelques années, être à nouveau utile pour financer leur prochain projet, toujours en recourant au refinancement hypothécaire.

ALEX ET ADIL ÉLABORENT UNE STRATÉGIE, BIEN ENTOURÉS

Parce que le temps c’est de l’argent, Alex et Adil ont contacté un courtier hypothécaire pour les aider à faire les bons calculs et à bâtir la meilleure stratégie possible. «Ces appels et ces conseils gratuits représentent pour nous un investissement de temps qui vaut très cher!», remarque Alex.

«Cette démarche nous a également permis de bien comprendre tout le vocabulaire technique qui jalonne le parcours de refinancement hypothécaire, surtout celui qui concerne les taux. Au final, c'est beaucoup plus facile à comprendre que ce que je pensais.», poursuit Adil.

Voici quelques-uns des termes explicités par le courtier hypothécaire :

Taux hypothécaires Les taux hypothécaires sont déterminés par les institutions financières qui les fixent selon les fluctuations à la hausse ou à la baisse du taux directeur de la Banque du Canada, et des taux obligataires. Il s’agit d’un marché en mouvement, influencé par la santé de l’économie canadienne, par exemple le commerce international, le chômage et l’inflation. Taux directeur La Banque du Canada met en place une politique monétaire qui influence les taux d’intérêt à court terme. Elle relève ou abaisse le taux cible du financement à un jour, soit le taux d’intérêt auquel les principales institutions financières se prêtent des fonds pour une durée d’un jour.



La Banque établit une valeur cible pour ce taux. Cette cible, en pourcentage, c’est le taux directeur de la Banque. Les variations de ce taux directeur influencent, entre autres, les taux d’intérêt des prêts hypothécaires. Un taux directeur bas se traduit donc par un faible taux de prêts hypothécaires. Autrement dit, moins d’intérêts à payer! Taux fixe Lorsqu’un prêt hypothécaire est à taux fixe, le taux et les versements demeurent les mêmes pour la durée du terme. Les paiements s’effectuent au même rythme, dans la paix d’esprit. Taux variable Lorsqu’un prêt hypothécaire est à taux variable, le taux et les versements varient en fonction du taux directeur de la Banque du Canada. Le taux augmente si le taux directeur augmente, et diminue en cas de baisse. Généralement, les taux d’intérêt variables sont plus bas que les taux fixes, mais il faut avoir les moyens d’assumer une potentielle variation à la hausse. Taux de satisfaction Voilà aussi un taux à considérer! Quand vous négociez votre hypothèque, le taux est important, mais plus encore sont les conditions hypothécaires.



Les courtiers hypothécaires comme ceux de chez Multi-Prêts maîtrisent ces enjeux parfois complexes et proposent à la clientèle des solutions personnalisées pour profiter des meilleures modalités d’emprunt, en fonction du profil et de la situation de chacun.

ALEX ET ADIL CONTINUENT DE RÊVER, AU-DELÀ DES RÉNOVATIONS

Même si les rénovations sont la raison principale pour laquelle les propriétaires procèdent à un refinancement hypothécaire, Alex et Adil savent qu’ils pourraient utiliser cette stratégie à d’autres fins.

ET VOUS, QUEL RÊVE SOUHAITEZ-VOUS RÉALISER?

Les idées ne manquent pas! Vous pouvez utiliser le refinancement hypothécaire financer des études, effectuer un changement de carrière, démarrer une entreprise, prendre une année sabbatique ou une retraite anticipée, augmenter la cotisation au REER ou faire l’acquisition d’un produit de placement.

Le conseil le plus avisé? Avant toute chose, faites-vous gratuitement accompagner par un courtier hypothécaire Multi-Prêts!

