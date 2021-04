Un million de plus pour le PDG de Cascades

La pandémie aura été payante pour les dirigeants de Cascades. Le président et chef de la direction, Mario Plourde, a vu sa rémunération totale bondir de plus d’un million de dollars pour atteindre 5,55 M$, l’an dernier. Depuis 2018, son salaire avec avantages et primes a grimpé de 47 %.

Hier, le producteur québécois de papiers hygiéniques, d’essuie-tout et de cartons d’emballage a dévoilé la rémunération de ses plus hauts salariés.

Le salaire de base du président et chef de la direction a été de 1,03 million $, l’an dernier. Il s’agit d’une augmentation d’environ 7 % par rapport à 2019.

M. Plourde a également empoché 2,01 millions $ sous forme d’actions, une prime de 2,05 M$ comme autre incitatif annuel, et la valeur de son plan de retraite s’est élevée à 204 937 $. En l’espace de trois ans, la rémunération totale du grand patron de Cascades est passée de 3,77 millions de dollars à 5,55 millions de dollars.

Les autres dirigeants

Le président et chef de la direction n’est toutefois pas le seul dirigeant à avoir reçu une rémunération supérieure, l’an dernier, par rapport à 2019.

Si on additionne les salaires, les primes et les avantages des cinq plus hauts salariés, le butin est passé entre 2019 et 2020 de 9,87 millions $ à 12,23 millions $. Et tous les salaires de base de ces cadres ont été revus à la hausse, l’an dernier.

Parmi les autres dirigeants chez Cascades les mieux rémunérés, on retrouve en deuxième et troisième positions, le vice-président et chef de la direction financière, Allan Hogg, et le président et chef de l’exploitation de Cascades Emballage carton-caisse, Charles Malo, ont récolté respectivement 1,77 million $ et 1,76 million $.

Au cours de son exercice financier 2020, Cascades a réalisé des ventes de 5,16 milliards $, soit une hausse de 3 % par rapport à 2019. La société a engrangé un bénéfice net de 198 millions $, soit 2,04 $ par action.

Fermeture à Laval

En juin prochain, Cascades fermera son usine à Laval, spécialisée dans la fabrication de serviettes de table. Cette production sera déplacée vers d’autres installations de l’entreprise.

L’automne dernier, la direction affirmait que la cinquantaine d’employés affectés par cette fermeture allaient avoir la possibilité de travailler dans d’autres établissements du groupe.

Cascades emploie 12 000 personnes dans 85 endroits répartis en Amérique du Nord et en Europe.

Rémunération totale des grands patrons de Cascades en 2020

Mario Plourde, président et chef de la direction : 5,55 M$

Allan Hogg, vice-président et chef de la direction financière : 1,77 M$

Charles Malo, président et chef de l’exploitation d’ECC : 1,76 M$

Luc Langevin, président et chef de l’exploitation de GPS : 1,70 M$

Robert F. Hall, chef de la stratégie, des affaires juridiques et secrétaire corporatif : 1,45 M$

