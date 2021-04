Le Canada au 43e rang mondial pour la vaccination contre la COVID-19

Même si la campagne de vaccination contre la COVID-19 s’accélère, le Canada se trouve loin derrière au palmarès des pays pour ce qui est du nombre de doses administrées par tranche de 100 personnes.

Avec un taux de 15,62 doses administrées par 100 personnes, le Canada se trouve présentement au 43e rang mondial, montrent les données de Our World in Data. C’est un maigre bond de deux rangs dans les 10 derniers jours.

Israël (116,18), les Émirats arabes unis (84,84) et le Chili (56,29) trônent au sommet du classement. Les États-Unis arrivent au 6e échelon grâce à leur taux de 45,94 doses administrées pour 100 personnes.

Malgré la piètre performance du pays en la matière, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a minimisé la situation en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Évidemment, on peut se comparer à des îles du Pacifique ou des Caraïbes qui ont quelques centaines de milliers d’habitants, mais la deuxième chose qui est peut-être plus pertinente pour nous, au pays, [c'est que] la vaccination va bien et de mieux en mieux», dit-il.

M. Duclos a par ailleurs souligné le fait que le Canada était maintenant en mesure de mieux sécuriser des doses de vaccins, contrairement au mois de février où les retards se sont accumulés.

En effet, pas moins de 7,6 millions de doses sont attendues au Canada pendant le mois d’avril. Pfizer doit en livrer 5,2 millions, tandis que Moderna doit en envoyer 2,1 millions. Le pays recevra aussi 317 000 doses d’AstraZeneca.

Le Canada a jusqu’ici reçu 7,4 millions de doses depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19.