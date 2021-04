L'Estrie n'est pas à l'abri d'une explosion des cas de COVID-19

C'est la montée des variants qui a forcé Québec à resserrer les règles. En Estrie, ils sont encore bas quand on se compare, mais on n’est pas à l'abri d'une explosion du nombre de cas dit la Santé publique.

Cette crainte est d'ailleurs à l'origine du renforcement des mesures d'isolement. Bien des parents risquent de devoir manquer le travail si un seul élève dans la classe ou l’autobus de leur enfant contracte le virus. C’est même toute la famille qui pourrait devoir se placer en isolement.

La situation est encore maitrisée en Estrie, mais on s'attend à ce qu'elle se fragilise dans les prochaines semaines.

La région recense, en date de mercredi, 110 cas de variants, soit près du double comparativement à la semaine dernière.

Ces variants touchent plus particulièrement une tranche d'âge, celle des 20-29 ans.

Virus plus transmissible, les enquêtes épidémiologiques démontrent que le moindre écart peut accélérer sa propagation.

Pour ralentir sa progression, de nouvelles mesures s'imposent.

Les contacts à risques élevés ou modérés des cas confirmés devront s'isoler pour 14 jours.

Les gens qui vivent sous le même toit devront restés isolés jusqu'à qu'à ce que le contact reçoive un résultat négatif.

Pour les écoles, des consignes plus strictes pourraient s’appliquer.

Au primaire, s'il y a un cas positif et que certains élèves sont considérés comme des contacts à risques modérés ou élevés, c’est tout le groupe-classe et leurs familles, l'enseignant titulaire et sa famille qui pourraient devoir s’isoler pour 24 à 48 heures.

L'éducatrice et le groupe de l'enfant ainsi que leur famille, s'il fréquente le service de garde, devront aussi se soumettre à un isolement préventif en attendant les résultats des dépistages.

Au secondaire, l'isolement préventif s'appliquera au groupe-classe et aux familles des élèves considérés à risques modérés ou élevés.

Ça pourrait aussi être le cas pour les membres des équipes sportives et des groupes parascolaires s'il y a lieu.

Dans le cas où l'élève déclaré positif utilise le transport scolaire, chacune des situations sera analysée individuellement.

