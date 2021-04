Mexique: découverte de huit corps décapités

Huit corps décapités portant des traces de balles ont été retrouvés sur une route de campagne dans l'État mexicain de Michoacán (ouest), où opèrent des bandes criminelles liées au trafic de drogue, a annoncé vendredi le parquet local.

La police et les experts médico-légaux, alertés par un appel téléphonique, «ont localisé les corps sans vie de huit hommes, qui présentaient des blessures produites, apparemment, par des projectiles d'armes à feu, ainsi que des mutilations», a indiqué le bureau du procureur général dans un communiqué.

Les corps ont été abandonnés dans une zone montagneuse et peu peuplée de la municipalité d'Aguililla, où des attaques du Cartel de Jalisco nouvelle génération (CJNG) ont été signalées ces derniers jours.

Une source au sein du bureau du procureur général, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré que les victimes avaient été décapitées.

Dans l'État de Michoacán opèrent des gangs locaux issus de cartels démantelés il y a quelques années et des cellules du CJNG, basé dans l'État voisin de Jalisco.

Plus de 300 000 personnes ont été tuées au Mexique depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement fédéral a déclenché une opération militaire antidrogue controversée.

Les experts estiment notamment que la mobilisation de l'armée a abouti à fragmenter les cartels en cellules plus petites et plus violentes.