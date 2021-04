Montréal : plusieurs entraves à la circulation pour la fin de semaine de Pâques

La circulation automobile sera entravée sur plusieurs axes du réseau autoroutier de la région de Montréal durant le congé pascal.

En effet, des fermetures majeures seront mises en place sur l'autoroute 15 en direction sud entre l'échangeur Turcot et le pont Samuel-De Champlain, sur l'autoroute 10 est et sur l'autoroute 20 ouest (route 132) à Longueuil. Mobilité Montréal recommande d’éviter ce secteur dans la mesure du possible.

Ainsi, depuis jeudi soir, la R-132 / A-20 ouest entre la sortie 89-E (A-20, Québec, A-30) et l'entrée du boulevard Roland-Therrien est fermée jusqu’à lundi 2h. Un détour est suggéré via la sortie 76 pour la route 116 ouest et continuer jusqu'au boulevard Taschereau.

À partir de vendredi 22h, l’A-15 sud entre l'échangeur Turcot et l'entrée de l’A-10 sur L'Île-des-Sœurs sera fermée jusqu’à lundi, 5 h.

L'A-10 est (vers le pont Samuel-De Champlain) entre la rue Wellington et l'entrée en provenance de la rue Carrie-Derick sera fermée au cours des nuits de vendredi à samedi, samedi à dimanche, dimanche à lundi et potentiellement lundi à mardi.

L’A-10 ouest, quant à elle, vers le Centre-Ville entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) et la rue Wellington sera fermée à partir de mardi, 5h.

Rappelons que la R-136 connaîtra des fermetures partielles de longue durée à compter de vendredi à 5 h jusqu’à la mi-mai.