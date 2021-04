Pandémie: les riches brisent l'ennui en acquérant des véhicules de luxe

Beaucoup de gens cherchent à s’occuper en ces temps de pandémie. Les riches ne font pas exception et ont, au surplus, beaucoup d’argent à dépenser.

Selon CNN, les plus fortunés s’ennuient et sont prêts à sortir le chéquier pour s’offrir des véhicules de luxe.

«Cela fait 40 ans que je travaille dans ce secteur et je n'ai jamais vu ça», a dit Brian Miller, président de Manhattan Motors, à New York, en entrevue avec la chaîne américaine.

Ce concessionnaire propose des véhicules haut de gamme, soit des Lamborghini, des Bugatti et des Bentley.

Cette dernière marque, qui est plus que centenaire, a d’ailleurs connu sa meilleure année au chapitre des ventes en 2020, alors que le monde entier devait composer – et compose toujours – avec la pire crise sanitaire en un siècle. La fermeture de son usine en Angleterre pendant plusieurs semaines et ses activités au ralenti après la réouverture n’a pas empêché Bentley de réaliser des affaires d'or.

Si, aux États-Unis, les ventes totales de voitures ont chuté de 10 % pendant l’année pandémique par rapport à 2019, il en est tout autrement pour les véhicules vendus à des prix de 80 000 $ et plus. L’engouement autour des voitures de luxe a fait en sorte que les ventes ont presque doublée au quatrième trimestre de 2020 par rapport à la période correspondante de l’année précédente.

Pour les véhicules proposés à des prix de 100 000 $ et plus, les ventes aux États-Unis ont augmenté de 63 % au quatrième trimestre, a précisé le vice-président de l'analyse des données chez J.D. Power, Tyson Jominy.

L’essor du marché boursier et le fait que les riches n’ont pas pu voyager comme ils le font habituellement pourraient expliquer cette tendance à se tourner vers les biens de luxe, comme les véhicules et les résidences.