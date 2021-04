Pierre Jobin quitte TVA-Québec

Pierre Jobin accroche son micro. Après 28 ans à la barre du bulletin de nouvelles de la station TVA de Québec, le chef d’antenne quitte les ondes afin d’aller relever un nouveau défi à Montréal.

Ce fut une journée chargée en émotions pour le présentateur-journaliste de 59 ans, qui a annoncé son départ en ouverture du TVA-Nouvelles Québec, en début de soirée, vendredi, après avoir mis ses collègues de travail de la salle de nouvelles au parfum en fin d’après-midi.

«Je pratiquais mon petit mot de départ en ondes, ce matin, chez moi, et ce ne fut pas sans émotion et quelques larmes. C’est 28 ans», a-t-il échappé lors d’un entretien avec Le Journal, quelques heures avant la grande annonce publique.

Il ne quitte pas immédiatement TVA. Il restera en ondes pour au moins un mois et demi.

Photo courtoisie

«Pierre fait partie des grands bâtisseurs et des piliers de l’information au Québec. Nous sommes fiers d’avoir pu compter sur lui comme ambassadeur de TVA tout au long de ces années. Je tiens à le remercier et à lui souhaiter la meilleure des chances dans ses nouveaux projets», a souligné France Lauzière, la présidente et cheffe de la direction du Groupe TVA et la cheffe du contenu de Québecor Contenu.

Souper avec les gens

Débarqué à Québec depuis son Saguenay natal en 1989, Pierre Jobin a d’abord été chef d’antenne à TQS avant de passer chez le concurrent en février 1993.

Il est dès lors devenu une des plus importantes personnalités du milieu de l’information à Québec et il a contribué à hisser le bulletin de nouvelles de TVA au sommet des cotes d’écoute.

«Ça fait 30 ans que je dis aux gens que je soupe avec eux à la maison. C’est un rendez-vous qui va me manquer. J’avais à cœur de les informer, de faire en sorte qu’ils soient au courant de tout ce qui se passe», confie Pierre Jobin, qui a aussi eu une pensée pour ses collègues.

«En 28 ans, j’en compte sûrement plus d’une centaine, mais si je pense à ceux avec qui je travaille actuellement, ce sont des gens avec qui j’ai beaucoup de fun, une vraie complicité, on se taquine. Ils vont me manquer aussi.»

Offre inattendue

Alors qu’est-ce qui l’incite à quitter ce nid douillet? Pierre Jobin parle d’une offre inattendue qui lui a été transmise au cours des derniers jours et qui lui permettra de rejoindre sa conjointe et sa fille dans la région de Montréal.

Il n’avait donc pas le sentiment d’avoir fait le tour du jardin. «Surtout avec la nouvelle formule d’une heure. Ça nous donnait plus de place. Ça rend ma décision encore plus déchirante alors qu’on nous fait plus confiance pour avoir plus de nouvelles.»

Il n’a pas dévoilé la teneur du défi qui l’attend, si ce n’est qu’il ne sera plus à l’antenne et que ce ne sera pas dans la famille Québecor. L’annonce sera faite d’ici quelques semaines.

Des couvertures marquantes

La tuerie de la mosquée

Le soir du 29 janvier 2017, Pierre Jobin était chez lui quand son fil Twitter lui a appris le drame horrible qui était en train de se jouer à la grande mosquée de Québec. Il n’a fait ni une ni deux et s’est précipité sur les lieux. «On ne pensait pas qu’une chose comme ça se passerait chez nous. On voyait ça dans d’autres pays, à New York, en France. Je suis parti tellement rapidement, j’ai même dépassé des voitures de police. Nous avons été présents pendant plusieurs jours pour faire part de la tristesse d’une ville et de l’incompréhension.»

La mort de Castro

Pierre Jobin était en vacances à La Havane quand le dictateur cubain a rendu l’âme, le 24 février 2008. «Pour vrai, j’avais toujours dit que j’aimerais être là quand il allait mourir.» Non seulement il était présent, mais pendant de longues heures, il était le seul journaliste «de la planète et de Cuba» à rendre compte de la tristesse du peuple cubain en direct de la place de la Révolution. «J’ai téléchargé Skype. Ça m’a pris vingt-trois minutes. Je pensais que ça ne fonctionnerait pas. J’ouvre mon Kodak, ça marche!»

Les funérailles du pape Jean-Paul II

Quand Pierre Jobin voyage, un homme important meurt, dit l’adage qu’on vient tout juste d’inventer. La veille de son départ pour des vacances à Rome, le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II a poussé son dernier soupir. Une fois sur place, il a pu couvrir les obsèques du souverain pontife. Il a même réussi à se frayer un chemin jusqu’à sa dépouille, en plein cœur de la basilique Saint-Pierre. Pendant qu’il était là, se souvient-il, «George W. Bush et les dignitaires sont arrivés».