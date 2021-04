Près de 19 000 $ de méthamphétamine et de cannabis saisis à Châteauguay

Une dizaine de policiers de Châteauguay ont effectué une importante saisie de cannabis, de haschisch et de comprimés de méthamphétamine et d’amphétamine d’une valeur de 19 000$, en plus d’arrêter deux suspects, jeudi soir.

Au total, les forces de l’ordre ont saisi 950 comprimés de méthamphétamine et d’amphétamines, 600 grammes de cannabis et d’haschisch en plus de 140 joints de cannabis.

L’opération a également permis aux policiers de saisir également 2000 cigarettes de contrebande, 7 vapoteuses contenant du THC et près de 180 $ en argent canadien.

Les enquêteurs ont rencontré un premier suspect âgé de 27 ans qui a été libéré sous promesse de comparaître avec des conditions à respecter. Il pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de cannabis illicite en vue de le vendre et de possession de tabac de contrebande. Il pourrait également faire face à d’autres accusations.

Le deuxième suspect, âgé de 25 ans, il a été libéré. Il pourrait comparaître ultérieurement.

Cette enquête visait principalement à démanteler un point de vente de stupéfiants. Les policiers n’excluent pas la possibilité de procéder à d’autres arrestations dans ce dossier.