Trophée Hart: une course inégale, selon Patrick Kane

Aucun autre nom que celui de Connor McDavid ne devrait être dans la discussion concernant le vainqueur du trophée Hart pour la présente campagne de la Ligue nationale du hockey (LNH). C'est du moins ce que suggère Patrick Kane, l'un de ses principaux rivaux pour gagner le prestigieux titre.

Le vétéran des Blackhawks de Chicago a ainsi envoyé des fleurs au joueur de centre des Oilers d’Edmonton jeudi soir, quand les médias l’ont questionné sur le fait que son nom était souvent évoqué pour l’honneur remis au joueur jugé le plus utile à son équipe.

«Je ne crois pas que quiconque touchera vraiment à McDavid cette année», a affirmé Kane et dont les propos ont été rapportés par le site internet de la LNH.

«Il est tout simplement le meilleur de la ligue et son équipe connait une bonne saison.»

Qu’à cela ne tienne, Kane est toute de même flatté que ses performances provoquent un certain début.

«En même temps, c’est plaisant d’entendre ces choses. Habituellement, cela signifie que ton club est en bonne position», a dit l’athlète de 32 ans.

Humble malgré le succès

Alors que la majorité des experts hockey plaçaient les Blackhawks loin du portrait des séries éliminatoires, la formation de l’Illinois est très compétitive. Avant les affrontements de vendredi, les Hawks détenaient le cinquième échelon dans la section Centrale de la LNH, à égalité avec les Predators de Nashville (39 points), qui détiennent le dernier rang donnant accès aux éliminatoires.

Ces succès sont grandement liés à Kane, qui a amassé 13 buts et 36 aides pour 49 points en 38 parties en 2020-2021.

«Je pense que je pourrais être un peu meilleur pour marquer des buts, a humblement analysé Kane. [...] J’essaie simplement de produire et d’aider l’équipe de toutes les manières possibles. J’essaye juste de faire mes affaires, m’améliorer chaque jour et j’espère marquer plus de buts bientôt. Je me sens plutôt bien avec mon jeu.»

Penser à l'équipe

Tenant à répéter qu’il n’est pas dans la même catégorie que McDavid, Kane veut simplement obtenir une chance de remporter un quatrième championnat.

«Je veux simplement aider l’équipe à gagner, a indiqué le détenteur de trois bagues de la coupe Stanley, en parlant du trophée Hart. Habituellement, si tu amènes ton équipe en séries éliminatoires, tu as plus de chances d’être en nomination. Mais, je pense vraiment que McDavid est dans une classe à part cette année.»

Le représentant des Oilers est présentement installé au sommet des pointeurs de la LNH, lui qui a récolté 21 réussites et 42 mentions d’aide pour 63 points en 37 rencontres.