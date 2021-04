Un brunch de Pâques en famille

Tourte à la fricassée de jambon toupie, champignons et poireau, béchamel et persil

Quoi de mieux qu’une magnifique tourte au centre de la table pour favoriser le partage et la discussion au sein de la tablée. Une réconfortante recette qui vous rappellera des souvenirs olfactifs incroyables. Les champignons se marient parfaitement avec le jambon et les poireaux dans la préparation ainsi que le côté onctueux et velouté de la béchamel vous réconforteront à chaque bouchée.

Salade de légumes fleurs, vinaigrette émulsionnée à la moutarde et à l’estragon, oignons marinés et quinoa soufflé

Cette salade est très simple à réaliser et elle comporte un jeu de textures super amusantes. Les légumes fleurs blanchis encore croquants, la légèreté du quinoa soufflé et l’onctuosité de la vinaigrette sauront charmer votre palais. La touche d’anis qu’apporte l’estragon se marie très bien avec la puissance de la roquette.

Oeuf miroir orné de chair à saucisse et servi sur un pain doré croustillant mojö d’herbes

Cette façon originale de préparer les œufs pour le brunch de Pâques me fait penser à un petit nid d’oiseau. L’œuf qui est encore coulant et le côté un peu plus gras de la saucisse complètent parfaitement le côté sucré et croustillant du pain doré au panko. La touche de fraîcheur qu’apporte le mojö est le parfait équilibre pour ce plat. Si vous êtes plus du type œuf brouillé, vous pouvez le faire et garnir de la chair à saucisse cette préparation pour conserver l’esprit de la recette.

Endives braisées au jus de pomme et à l’érable, noix caramélisées et épicées

Plusieurs d’entre nous ont une réticence à cuisiner l’endive (chicon) à cause de son amertume. Cette recette à base de jus de pomme et de sirop d’érable équilibre parfaitement ce léger goût amer. Pour y ajouter une touche sympathique, les noix caramélisées épicées garnissent ce plat avec justesse et panache. Une belle façon de faire découvrir les endives aux enfants et aux personnes réticentes.

Soyez chocolatier à la maison

La confection de chocolat est un art et nécessite une finesse exemplaire dans les étapes de préparation et d’exécution. Un matériel adéquat, des produits de qualité et une précision remarquable seront de mise. Pour Pâques, pourquoi ne pas vous lancer dans cette magnifique aventure que celle de faire vos propres chocolats d’exception ? L’équipe des Tabliers Zeste vous présente ici une recette de chocolat noir au caramel et à la fleur de sel ainsi qu'une recettes de truffes au chocolat en trois saveurs. Une belle façon de se lancer dans cette vague chocolatée.

