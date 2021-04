Vinnie Hinostroza rentre au bercail

Trois ans après avoir transigé l’attaquant Vinnie Hinostroza aux Coyotes de l’Arizona, les Blackhawks de Chicago ont ramené le natif de l’Illinois au bercail, vendredi.

En juillet 2018, le joueur de 26 ans avait été envoyé dans le désert, en compagnie notamment de l’imposant contrat de Marian Hossa, pour faire de la place sur la masse salariale des Hawks.

Il a connu deux années honnêtes en Arizona, dont un sommet personnel de 16 buts et 39 points à sa première saison chez les Coyotes. Libéré par ceux-ci, il a paraphé avec les Panthers de la Floride un contrat d’un an et de 1 million $ pour la campagne 2020-2021.

Hinostroza a toutefois semblé avoir perdu ses repères en Floride. En neuf rencontres, il n’a cumulé aucun point et montré un différentiel de -2.

Pour faire son acquisition, les Blackhawks ont cédé le joueur de centre Brad Morrison, qui a alterné son temps entre la Ligue américaine et la Premier AA Hockey League (ECHL) cette saison.

Sélection de sixième tour (169e au total) au repêchage de 2012, Hinostroza a amassé 100 points en 255 matchs dans la Ligue nationale de hockey.